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อาลัย จ่าเข้ม วีรบุรุษตาเมือนธม รอดสงคราม โดนกระบะชนดับ หน้าค่ายทหารบุรีรัมย์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 12:02 น.
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อาลัย จ่าเข้ม วีรบุรุษสงคราม รอดจากรบ โดนกระบะชนดับ หน้าค่ายทหารบุรีรัมย์

ศึกษานิเทศก์ ขับกระบะพุ่งชน จ่าเข้ม ทหารเสียชีวิตหน้าค่ายบุรีรัมย์ อาลัย ประวัติ จ่าเข้มผู้รอดจากสมรภูมิรบเตรียมเข้าพิธีวิวาห์ต้องมาจบชีวิต

โลกออนไลน์แห่อาลัย จ่าเข้ม จ่าเข้ม หรือ จ.ส.อ.นภัสกร อายุ 36 ปี ทหารสังกัดค่าย ร.23 พัน 4 ถูกรถชนเมื่อคืนวานนี้ หลังจากขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำออกจากค่ายเพื่อข้ามถนน 4 เลนบริเวณถนนสายบุรีรัมย์-ปะโคนชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคนชนเป็น รถกระบะโตโยต้า วีโก้ สีดำ ขับมาด้วยความเร็ว

หลังเกิดเหตุ คนขับรถกระบะขับรถหลบหนีไป โดยไม่รู้ตัวว่าแผ่นป้ายทะเบียนรถตกไว้ จนตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบรถร่างจ่าเข้ม กระเด็นเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่บริเวณเกาะกลางถนนเยื้องประตูหน้าค่ายประมาณ 30 เมตร ขาผิดรูป

พยานแถวนั้นเล่าว่า คุ้นเคยจ่าเข้มเป็นอย่างดี เป็นคนนิสัยดี มักทักทายชาวบ้านอยู่เสมอ เคยออกไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนเขมรถึง 2 รอบจนรอดปลอดภัยกลับมา กำลังเตรียมตัวแต่งงานกับแฟนสาวในเร็ววันนี้

ต่อมาสืบจนทราบว่าคนขับคือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง เข้ามอบตัวกับตำรวจ อ้างว่าตกใจจึงขับรถหนีออกไป เมื่อตั้งสติได้จึงเดินทางมามอบตัว ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายพบว่าปกติ

พนักงานสอบสวนตั้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ข้อหาชนแล้วหนี ไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ ไม่แสดงตัว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด้านเพื่อนทหาร ได้โพสต์อาลัยว่า

“RIP มันเกิดขึ้นไวมาก (อุบัติเหตุ) ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยครับ “จ่าเข้ม” #นักรบตาเมือนธม”

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 12:02 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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