อาลัย จ่าเข้ม วีรบุรุษตาเมือนธม รอดสงคราม โดนกระบะชนดับ หน้าค่ายทหารบุรีรัมย์
ศึกษานิเทศก์ ขับกระบะพุ่งชน จ่าเข้ม ทหารเสียชีวิตหน้าค่ายบุรีรัมย์ อาลัย ประวัติ จ่าเข้มผู้รอดจากสมรภูมิรบเตรียมเข้าพิธีวิวาห์ต้องมาจบชีวิต
โลกออนไลน์แห่อาลัย จ่าเข้ม จ่าเข้ม หรือ จ.ส.อ.นภัสกร อายุ 36 ปี ทหารสังกัดค่าย ร.23 พัน 4 ถูกรถชนเมื่อคืนวานนี้ หลังจากขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำออกจากค่ายเพื่อข้ามถนน 4 เลนบริเวณถนนสายบุรีรัมย์-ปะโคนชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคนชนเป็น รถกระบะโตโยต้า วีโก้ สีดำ ขับมาด้วยความเร็ว
หลังเกิดเหตุ คนขับรถกระบะขับรถหลบหนีไป โดยไม่รู้ตัวว่าแผ่นป้ายทะเบียนรถตกไว้ จนตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบรถร่างจ่าเข้ม กระเด็นเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่บริเวณเกาะกลางถนนเยื้องประตูหน้าค่ายประมาณ 30 เมตร ขาผิดรูป
พยานแถวนั้นเล่าว่า คุ้นเคยจ่าเข้มเป็นอย่างดี เป็นคนนิสัยดี มักทักทายชาวบ้านอยู่เสมอ เคยออกไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนเขมรถึง 2 รอบจนรอดปลอดภัยกลับมา กำลังเตรียมตัวแต่งงานกับแฟนสาวในเร็ววันนี้
ต่อมาสืบจนทราบว่าคนขับคือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง เข้ามอบตัวกับตำรวจ อ้างว่าตกใจจึงขับรถหนีออกไป เมื่อตั้งสติได้จึงเดินทางมามอบตัว ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายพบว่าปกติ
พนักงานสอบสวนตั้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ข้อหาชนแล้วหนี ไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ ไม่แสดงตัว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้านเพื่อนทหาร ได้โพสต์อาลัยว่า
“RIP มันเกิดขึ้นไวมาก (อุบัติเหตุ) ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยครับ “จ่าเข้ม” #นักรบตาเมือนธม”
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