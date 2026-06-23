หวยลาว

ตรวจหวยลาว 23 มิ.ย. 69 เช็กเลข 6 ตัว เปิดสถิติวันอังคาร เลขเด็ดตำราสัตว์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 21:18 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:12 น.
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หวยลาว 23 มิ.ย. 69

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 23 มิถุนายน 2569 ลุ้นผลสลากพัฒนาเลข 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังและเลขเด็ดตำราสัตว์นำโชค

คเตรียมนับถอยหลังลุ้นรับทรัพย์กับการประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว งวดประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 รอติดตามการถ่ายทอดสดส่งตรงจาก สปป.ลาว ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป สามารถรับชมและรู้ผลพร้อมกันแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กและยูทูบของ Laolottery Live

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 23 มิถุนายน 2569

หวยลาวพัฒนา งวด 23 มิถุนายน 2569

  • เลข 6 ตัว : 935721
  • เลข 5 ตัว : 35721
  • เลข 4 ตัว : 5721
  • เลข 3 ตัว : 721
  • เลข 2 ตัว : 21

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์

ก่อนลุ้นรางวัลใหญ่คืนนี้ มีแนวทางเลขเด็ดจากตำราสัตว์มาฝากให้คอหวยนำไปพิจารณา ดังนี้

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : เสือ (46) และ ควาย (09)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : กระต่าย (88) และ แมว (14)

สถิติหวยลาวออกรางวัลย้อนหลังวันอังคาร

งวดวันที่ เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
16 มิถุนายน 2569 535883 35883 5883 883 83
9 มิถุนายน 2569 165245 65245 5245 245 45
2 มิถุนายน 2569 963211 63211 3211 211 11
26 พฤษภาคม 2569 922679 22679 2679 679 79
19 พฤษภาคม 2569 050470 50470 0470 470 70
12 พฤษภาคม 2569 344931 44931 4931 931 31
5 พฤษภาคม 2569 797032 97032 7032 032 32
28 เมษายน 2569 270947 70947 0947 947 47
21 เมษายน 2569 261907 61907 1907 907 07
7 เมษายน 2569 395211 95211 5211 211 11
5 ธันวาคม 2566 408246 08246 8246 246 46

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 21:18 น.| อัปเดต: 24 มิ.ย. 2569 09:12 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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