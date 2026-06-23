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สถานทูตจีนฯ ประณามปมคลิป “หญิงชาวจีนเตือนคนไทย” ชี้ทำลายสัมพันธ์ ไทย-จีน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:48 น.
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สถานทูตจีนฯ ประณามปมคลิป "หญิงชาวจีนเตือนคนไทย" ย้ำสัมพันธ์ ไทย-จีน แน่นแฟ้น

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ออกแถลงปมคลิป “หญิงชาวจีนเตือนคนไทย” ชี้บิดเบือน-ใส่ร้ายความสัมพันธ์ ไทย-จีน

23 มิ.ย. 2569 สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย โพสต์แถลงการณ์สำคัญผ่านเพจเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยระบุว่า

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้สังเกตว่ามีการโพสต์วีดีโอที่ใช้ชื่อว่า “หญิงชาวจีนเตือนคนไทย” บนโซเชียลมีเดีย โดยวิดีโอดังกล่าวได้นำคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวชาวจีนรายหนึ่งเคยแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยมาใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาต

อีกทั้งตัดต่ออย่างบิดเบือนโดยเจตนาร้ายและสร้างเสียงบรรยายเท็จขึ้นมา เนื้อหาในเสียงบรรยายที่เกี่ยวข้องกับจีนและความสัมพันธ์ จีน-ไทย เป็นการปั้นน้ำเป็นตัวและกลับขาวเป็นดำ ซึ่งเป็นการโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและไทย

ฝ่ายจีนรู้สึกตกตะลึงอย่างยิ่งและได้รายงานเรื่องนี้ไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทยแล้ว สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขอประณามและต่อต้านการกระทำใด ๆ ที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และพร้อมที่จะร่วมมือกับบุคคลจากทุกภาคส่วนของทั้งจีนและไทยเพื่อปกป้องภาพรวมแห่งมิตรภาพระหว่างจีนและไทย

FB/ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

จากแถลงการณ์ดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่มีคลิปปรากฏหญิงชาวจีนรายหนึ่งได้ทำคลิป โดยระบุว่า รัฐบาลจีนไม่เคยเข้าข้างไทยอย่างที่คิด เนื่องจากรัฐบาลจีนเริ่มมีการสั่งห้ามให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย พร้อมกับมีการใส่ร้ายผ่านสื่อโดยระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศศัตรูที่ไม่ได้รักประเทศจีนมากเท่าประเทศกัมพูชา

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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