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เพจน้องไนซ์ นิรมิตเทวาจุติ เดินหน้าฟ้องอินฟลูหิวแสง ดัดแปลงข้อมูลทำให้ผู้อื่นเสียหาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:38 น.
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เพจน้องไนซ์ นิรมิตเทวาจุติ เดินหน้าฟ้องอินฟลูหิวแสงเป็นตัวอย่าง ดัดแปลงข้อมูล ใส่ร้ายเยาวชน และบุคคลอื่นๆเป็นเนืองนิจ ทำให้ผู้อื่นเสียหาย

เพจเฟซบุ๊กนิรมิตเทวาจุติ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “แถลงการฉบับที่ 1 จัดการพวกอินฟลูหิวแสง เนื่องด้วยมีกลุ่มบุคคลไม้ใกล้ฝั่ง พยายามทำให้ตัวเองเด่นดังเป็นที่รู้จักในสังคม โดยเรื่องตัวเองไม่มีสิ่งใดที่น่าสนใจจึงได้พยายามใส่ร้ายเยาวชน และบุคคลอื่นๆเป็นเนืองนิจ โดยเอาข้อมูลบางส่วนไปดัดแปลงแก้ไขเพื่อทำให้เยาวชน และผู้อื่นเกิดความเสียหาย อาจารย์น้องไนซ์จึงได้เรียกทีมกฎหมายเพื่อหารือกันและให้ดำเนินการฟ้องร้องเพื่อเป็นตัวอย่าง”

โดยในแถลงการณ์ระบุว่า “เรื่อง จัดการพวกอินฟลูหิวแสง

เนื่องด้วยมีกลุ่มบุคคลไม้ใกล้ฝั่ง พยายามทำให้ตัวเองเด่นดังเป็นที่รู้จัก ในสังคมโดยเรื่องตัวเองไม่มีสิ่งใด ที่น่าสนใจจึงได้พยายามใส่ร้ายเยาวชน และบุคคลอื่นๆเป็นเนืองนิจ โดยเอา ข้อมูลบางส่วนไปดัดแปลงแก้ไขเพื่อทำให้ เยาวชน และผู้อื่นเกิดความเสียหาย อาจารย์น้องไนซ์จึงได้เรียกทีมกฎหมาย เพื่อหารือกันและให้ดำเนินการฟ้องร้อง เพื่อเป็นตัวอย่าง”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:38 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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