เพจน้องไนซ์ นิรมิตเทวาจุติ เดินหน้าฟ้องอินฟลูหิวแสง ดัดแปลงข้อมูลทำให้ผู้อื่นเสียหาย
เพจน้องไนซ์ นิรมิตเทวาจุติ เดินหน้าฟ้องอินฟลูหิวแสงเป็นตัวอย่าง ดัดแปลงข้อมูล ใส่ร้ายเยาวชน และบุคคลอื่นๆเป็นเนืองนิจ ทำให้ผู้อื่นเสียหาย
เพจเฟซบุ๊กนิรมิตเทวาจุติ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “แถลงการฉบับที่ 1 จัดการพวกอินฟลูหิวแสง เนื่องด้วยมีกลุ่มบุคคลไม้ใกล้ฝั่ง พยายามทำให้ตัวเองเด่นดังเป็นที่รู้จักในสังคม โดยเรื่องตัวเองไม่มีสิ่งใดที่น่าสนใจจึงได้พยายามใส่ร้ายเยาวชน และบุคคลอื่นๆเป็นเนืองนิจ โดยเอาข้อมูลบางส่วนไปดัดแปลงแก้ไขเพื่อทำให้เยาวชน และผู้อื่นเกิดความเสียหาย อาจารย์น้องไนซ์จึงได้เรียกทีมกฎหมายเพื่อหารือกันและให้ดำเนินการฟ้องร้องเพื่อเป็นตัวอย่าง”
โดยในแถลงการณ์ระบุว่า “เรื่อง จัดการพวกอินฟลูหิวแสง
เนื่องด้วยมีกลุ่มบุคคลไม้ใกล้ฝั่ง พยายามทำให้ตัวเองเด่นดังเป็นที่รู้จัก ในสังคมโดยเรื่องตัวเองไม่มีสิ่งใด ที่น่าสนใจจึงได้พยายามใส่ร้ายเยาวชน และบุคคลอื่นๆเป็นเนืองนิจ โดยเอา ข้อมูลบางส่วนไปดัดแปลงแก้ไขเพื่อทำให้ เยาวชน และผู้อื่นเกิดความเสียหาย อาจารย์น้องไนซ์จึงได้เรียกทีมกฎหมาย เพื่อหารือกันและให้ดำเนินการฟ้องร้อง เพื่อเป็นตัวอย่าง”
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