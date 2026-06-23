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ข้าราชการมีหนาว สอบติดแล้ว โดนปลด ถ้ามีชื่อทุจริตโกงสอบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:35 น.
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ข้าราชการมีหนาว สอบติดแล้ว โดนปลด ถ้ามีชื่อทุจริตโกงสอบ
ภาพจำลองสำหรับประกอบข่าว

ตำรวจสอบสวนกลาง บูรณาการร่วม ป.ป.ช. บุกค้นแหล่งแก้กระดาษคำตอบย่านนนทบุรี แฉพฤติการณ์จ่ายส่วย 3-8 แสนบาทต่อหัว พบรายชื่อทุจริตกว่า 3,000 ราย เตรียมเอาผิดข้าราชการที่สอบติดด้วยวิธีมิชอบ

พ.ต.อ.ทีนัฐกรณ์ วัฒนแสงประเสริฐ รอง ผบก.ปปป. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดปฏิบัติการค้นและทลายขบวนการร่วมกันโกงข้อสอบท้องถิ่น ประจำปี 2568 โดยเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2569 ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งใน ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมี นายเอ อายุ 31 ปี เป็นผู้นำตรวจค้น

จากการประเมินเบื้องต้น ขบวนการทุจริตสอบครั้งใหญ่นี้สร้างความเสียหายรวมมูลค่าสูงถึง 4,500,000,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและ ป.ป.ช. ได้ยึดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป

พ.ต.อ.ทีนัฐกรณ์ กล่าวย้ำว่า หลังจากนี้จะร่วมกันตรวจสอบที่มาที่ไปอย่างเข้มงวด โดยผู้ที่สอบได้และเข้ารับตำแหน่งไปแล้ว หากพบว่ามีการทุจริตหรือเสียเงินเพื่อแลกตำแหน่ง ก็อาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งที่ได้รับไป เนื่องจากถือเป็นเนื้อร้ายของวงการทุจริตในการสอบท้องถิ่น

แฉกลโกง “เส้นสายภายใน” จ่ายส่วยหลักแสน

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการร้องเรียนพร้อมหลักฐานที่ระบุว่า มีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่มแอบอ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” ที่สามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการได้ โดยขบวนการดังกล่าวมีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และอาจพุ่งสูงถึง 700,000 – 800,000 บาท ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง

สำหรับการสอบดังกล่าว คือการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ปี 2568 ซึ่งประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2568 เปิดรับทั้งหมด 87 ตำแหน่ง รวม 6,669 อัตรา

เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า บ้านพักใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับ “แก้ไขกระดาษคำตอบ” เพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ที่ยอมจ่ายเงิน โดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือ “นายบี” ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ จากการตรวจค้นอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญจำนวนมาก ดังนี้

  • คอมพิวเตอร์และซีพียู (CPU) จำนวน 18 ชุด ที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบ
  • อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (External Hard Drive) บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศ
  • บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศที่ขบวนการนี้ต้องดำเนินการแก้ไขคะแนน
  • สำเนากระดาษคำตอบของการสอบเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2568 จำนวนประมาณ 3,000 ราย โดยพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้วราว 2,000 ราย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:35 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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