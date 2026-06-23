ศาลอังกฤษสั่ง ลูกชายวัย 9 ขวบ รับมรดก “เลียม เพย์น” 29 ล้านเหรียญ เพียงผู้เดียว
ศาลอังกฤษตัดสิน “แบร์” ลูกชายวัย 9 ขวบ รับมรดก “เลียม เพย์น” อดีตสมาชิก One Direction จำนวน 29 ล้านดอลลาร์แต่เพียงผู้เดียว
สื่อต่างประเทศรายงานเอกสารจากศาลเผยว่า “แบร์” ลูกชายวัย 9 ขวบของ เลียม เพย์น (Liam Payne) อดีตนักร้องวงวันไดเรกชัน (One Direction) เป็นผู้รับมรดกมูลค่า 29,007,998 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 960,000,000 บาท) แต่เพียงผู้เดียว แม้จะสามารถนำเงินบางส่วนมาใช้ได้ในขณะนี้ แต่เงินส่วนใหญ่จะถูกเก็บรักษาไว้ในกองทรัสต์จนกว่าแบร์จะมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
เลียม เพย์น เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2024 ในวัย 31 ปี หลังพลัดตกจากระเบียงโรงแรม โดย แบร์ เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเพย์นกับนักร้องสาว เชอริล ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ศาลได้แต่งตั้งให้เชอริลเป็นผู้จัดการมรดก 7 เดือนหลังจากที่เพย์นเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม
ภายในเอกสารของศาลที่ออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ระบุชื่อเชอริลและทนายความ ริชาร์ด มาร์ก เบรย์ เป็นผู้จัดการมรดกอย่างเป็นทางการ ในเอกสารระบุว่าทรัพย์สินรวมของเพย์นในสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,250 ล้านบาท) และมูลค่าสุทธิอยู่ที่ประมาณ 32.2 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท)
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เชอริล วัย 42 ปี และเบรย์ จะเป็นผู้จัดการดูแลเงินจำนวนดังกล่าว แต่ปัจจุบันทั้งสองยังมีอำนาจจำกัดและยังไม่สามารถแบ่งทรัพย์สินกันได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร หากบุคคลเสียชีวิตโดยไม่มีพินัยกรรม มรดกจะตกแก่คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือหากไม่ได้สมรส ก็จะมอบให้กับบุคคลในสายเลือดที่ใกล้ชิดที่สุด และหากไม่มีคู่ชีวิต บุตรจะเป็นผู้รับมรดก
แบร์ เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2017 พร้อมโพสต์ภาพโพลารอยด์ที่เพย์นกำลังอุ้มลูกชายลงในอินสตาแกรม เพย์นเขียนแคปชันว่า “รู้สึกมีความสุขมากที่ได้ต้อนรับลูกชายเข้าสู่โลกใบ” พร้อมชื่นชมเชอริลว่าทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริง
ก่อนหน้านี้ เพย์นเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารของต่างประเทศว่า อยากเป็นพ่อมาตั้งแต่อายุน้อย แต่การเป็นพ่อในวัยหนุ่มก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ในการสัมภาษณ์ช่วงเดือนธันวาคม 2020 เพย์นเปิดใจว่าตัวเองต้องเรียนรู้การเป็นพ่อไปพร้อมกับเวลาที่ผ่านไป โดยบอกว่าการมีลูกตั้งแต่อายุน้อยทำให้ต้องใช้เวลามากในการตั้งหลัก และสิ่งที่ทำได้ในฐานะพ่อในตอนนั้นคือการทำอาหารให้ลูก
ที่มา: PEOPLE
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