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สยองอินเดีย! ไฟไหม้กวดวิชาคลอก 14 ศพ เด็กโดดตึกหนีตาย ร่างกระแทกพื้น กระดูกหัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:45 น.
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ไฟไหม้อาคารกวดวิชาในอินเดีย

นาทีชีวิต! ไฟไหม้อาคารเรียน ประเทศอินเดีย ผู้คนหนีตายอลหม่าน ดับแล้ว 14 ราย เจ้าหน้าที่เร่งทุบกระจกและเจาะผนังช่วยผู้รอดชีวิต สั่งสอบสวนสาเหตุ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่อาคารแห่งหนึ่ง ในเมืองลัคเนา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถาบันกวดวิชา สถาบันสอนคอมพิวเตอร์ ร้านขายสัตว์เลี้ยง และร้านค้าอื่น ๆ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และเจ้าหน้าที่ประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก

เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยดับเพลิงรับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 15.00 น. ก่อนระดมกำลังลงพื้นที่ กลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคาร เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้

ผู้คนจำนวนมากติดอยู่ภายในอาคาร นักเรียนหลายคนตื่นตระหนกและตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าต่างเพื่อหนีตาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทุบกระจกหน้าต่างและเจาะผนังด้านข้างอาคารเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพัง

พยานรายแรกเล่าผ่านสถานีโทรทัศน์ NDTV ว่า มีนักเรียนประมาณ 5-7 คนกระโดดลงมาหนีตาย โดยหนึ่งในนั้นกระดูกหัก ขณะที่พยานอีกรายระบุว่า เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพลเมืองดีสามารถช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายออกมาได้ 5-6 คน รวมทั้งมีชายคนหนึ่งกระโดดลงมาจากชั้นแรกด้วยความตื่นตระหนกจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

อย่างไรก็ดี นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รู้สึกเศร้าสลดกับการสูญเสียชีวิตในเมืองลัคเนา ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสีย และขอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียด

เพลิงไหม้อาคารเรียนในลัคเนา ประเทศอินเดีย
ภาพจาก : AP
ไฟไหม้อาคารกวดวิชาในอินเดีย
ภาพจาก : AP
ไฟไหม้อาคารกวดวิชาในอินเดีย-2
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:45 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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