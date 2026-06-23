สยองอินเดีย! ไฟไหม้กวดวิชาคลอก 14 ศพ เด็กโดดตึกหนีตาย ร่างกระแทกพื้น กระดูกหัก
นาทีชีวิต! ไฟไหม้อาคารเรียน ประเทศอินเดีย ผู้คนหนีตายอลหม่าน ดับแล้ว 14 ราย เจ้าหน้าที่เร่งทุบกระจกและเจาะผนังช่วยผู้รอดชีวิต สั่งสอบสวนสาเหตุ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่อาคารแห่งหนึ่ง ในเมืองลัคเนา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถาบันกวดวิชา สถาบันสอนคอมพิวเตอร์ ร้านขายสัตว์เลี้ยง และร้านค้าอื่น ๆ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และเจ้าหน้าที่ประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก
เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยดับเพลิงรับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 15.00 น. ก่อนระดมกำลังลงพื้นที่ กลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคาร เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้
ผู้คนจำนวนมากติดอยู่ภายในอาคาร นักเรียนหลายคนตื่นตระหนกและตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าต่างเพื่อหนีตาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทุบกระจกหน้าต่างและเจาะผนังด้านข้างอาคารเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพัง
พยานรายแรกเล่าผ่านสถานีโทรทัศน์ NDTV ว่า มีนักเรียนประมาณ 5-7 คนกระโดดลงมาหนีตาย โดยหนึ่งในนั้นกระดูกหัก ขณะที่พยานอีกรายระบุว่า เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพลเมืองดีสามารถช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายออกมาได้ 5-6 คน รวมทั้งมีชายคนหนึ่งกระโดดลงมาจากชั้นแรกด้วยความตื่นตระหนกจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
อย่างไรก็ดี นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รู้สึกเศร้าสลดกับการสูญเสียชีวิตในเมืองลัคเนา ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสีย และขอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียด
ข้อมูลจาก : thesun
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลด 12 ศพ! ไฟไหม้สถานดูแลผู้ป่วยจิตเวช-คนแก่ ช็อกสภาพแออัด
- น่ากลัวมาก! รถขนแบตเตอรี่ระเบิด เพลิงลุกท่วม ทางด่วนเสียหายหนัก สั่งปิดจราจร
- ดับ 21 ศพ ไฟไหม้โรงแรมดัง กลางกรุงนิวเดลี คลอกชาวต่างชาติที่มารักษาโรค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: