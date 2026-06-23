คลิปไวรัล! ดาวร้ายฮอลลีวูดจากซีรีส์ดัง เข้ารับอิสลามที่ซาอุฯ
เผยคลิปไวรัล Giancarlo Esposito นักแสดงมากฝีมือจากซีรีส์ระดับตำนาน กล่าวปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดในประเทศซาอุดีอาระเบีย ท่ามกลางความยินดีของชาวเน็ต
กลายเป็นกระแสไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ เมื่อมีคลิปวิดีโอปรากฏภาพของ ‘จิอันคาร์โล เอสโปซิโต’ (Giancarlo Esposito) นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ระดับโลกอย่าง ‘Breaking Bad’ ได้เข้าสู่ร่มเงาของศาสนาอิสลามในประเทศซาอุดีอาระเบีย
คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่บนอินสตาแกรมโดย ‘ตูร์กี อัลชีค’ (Turki Alalshikh) ประธานองค์กรความบันเทิงทั่วไปของซาอุดีอาระเบีย (General Entertainment Authority Chairman) โดยเขาได้ระบุข้อความแคปชันใจความว่า ดาราดังจากภาพยนตร์เรื่อง Seven Dog และซีรีส์ Breaking Bad อย่าง จิอันคาร์โล เอสโปซิโต ได้กล่าวคำปฏิญาณตนและเข้าร่วมการละหมาดเมื่อวานนี้ที่มัสยิด Al-Bad
ตูร์กียังระบุเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากได้ร่วมงานกับชาวมุสลิมระหว่างการถ่ายทำในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยวิดีโอดังกล่าวถูกถ่ายไว้ร่วมกับพนักงานของบริษัท Salah Company พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า “สรรเสริญแด่อัลลอฮ์”
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หลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความยินดีกับ จิอันคาร์โล เอสโปซิโต โดยมีตัวอย่างความคิดเห็นที่น่าสนใจดังนี้
- ผู้ใช้โซเชียลหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีและขอบคุณพระเจ้าที่นำทางให้นักแสดงคนดัง
- บางความเห็นชื่นชมถึงอิทธิพลเชิงบวกของประเทศซาอุดีอาระเบียที่ส่งผลในระดับโลก
- นอกจากนี้ยังมีการแสดงความขอบคุณต่อ ตูร์กี อัลชีค และทีมงานกองถ่าย โดยมองว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามในเชิงบวกของชาวซาอุฯ ที่ทำให้ผู้คนหันมาศรัทธาในอิสลาม
จิอันคาร์โล เอสโปซิโต ได้รับการยกย่องมาอย่างยาวนานในฐานะนักแสดงผู้มีเสน่ห์ดึงดูดและมีฝีมือคู่ควรกับบทบาทนักแสดงนำ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของเขาครั้งนี้ จึงสร้างความประทับใจและความยินดีให้กับแฟน ๆ เป็นอย่างมาก
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