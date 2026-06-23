“พิพัฒน์” รับค่าไฟส่องถนนอยู่ในค่าไฟบ้านจริง เร่งหาผู้มาชำระแทน แบ่งเบาภาระประชาชน
พิพัฒน์ รับค่าไฟส่องถนนอยู่ในค่าไฟบ้านจริง เกิดขึ้นมาหลาย 10 ปี แล้ว ด้านนายกสั่งแก้ไขและเร่งหาผู้มาชำระแทน แบ่งเบาภาระประชาชน
จากกรณีนายเอกกวิน โชคประสพรวย นักการเมืองท้องถิ่น พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “เพิ่งจะทราบ ว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่าง ๆ การไฟฟ้าเอามาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้ว” จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ต้องยอมรับในเรื่องนี้ แต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน และต้องขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่พยายามที่จะหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ตามบ้านได้อย่างไร ซึ่งในการที่เราลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าทั้งหมด ส่วนหนึ่งก็มาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง แต่ในส่วนนั้นเราก็พึ่งรู้ว่ามันไปแฝงอยู่ในค่า FT ไฟบ้านของประชาชน
โดยนายกรัฐมนตรี ก็มีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการแก้ปัญหา ส่วนกระทรวงคมนาคมที่เคยออกข่าวไปว่าในโคมไฟต่างๆ ที่อยู่อยู่บนถนน อันไหนที่หมดอายุไปแล้ว ก็ต้องมีการเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะสามารถลดค่าไฟได้ 40-50% เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมได้มีการออกข่าวไปแล้วว่า ในการประหยัดค่าไฟ
หากทำไม่ได้จริงๆ ก็จะต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณว่าเราจะทำอย่างไร เพราะกระทรวงคมนาคมเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้ เนื่องจากตกปีละประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท ซึ่งถือว่าเยอะมากพอสมควร แต่ยืนยันว่าเรื่องไม่ได้เกิดขึ้น ณ เวลานี้ เกิดขึ้นมาหลาย 10 ปี และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยเราจะต้องหาผู้ที่จะมาเป็นผู้ชำระแทน โดยที่ไม่ต้องไปบวกอยู่ในค่า FT
ส่วนกรณีที่นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สามารถไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นั้น นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เรื่องการของบประมาณเป็นอีกหนึ่งแนวทาง แต่เมื่อไปขอจากสำนักงบประมาณ ก็จะมีคำถามต่อไปว่า งบประมาณที่สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เก็บรวบรวมมาได้เป็นของใคร เงินมาจากไหน ก็จะเกิดคำถามตามมาอีก ในที่สุดเราก็ต้องหาวิธีที่ตัวเองรับผิดชอบตัวเองให้ได้ ไม่ว่าจะวิธีการใดหรือวิธีการหนึ่ง เราก็ต้องให้กระทรวงพลังงานหาวิธีการมา
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