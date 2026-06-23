บรรจุแล้วก็ไม่รอด! ถอดบทเรียนโกงสอบท้องถิ่น 68 จ่ายเฉียดล้านแต่จบที่คุก
ป.ป.ช. และ บก.ปปป. เปิดปฏิบัติการทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่น พบพฤติการณ์เรียกรับเงิน 3.5-8 แสนบาทต่อราย เตือนคนคิดซื้อคะแนน เสี่ยงเสียเงิน เสียงาน และหมดอนาคตราชการ
คดีโกงสอบท้องถิ่น 2568 ไม่ใช่แค่ข่าวจับกุมขบวนการทุจริตอีกคดีหนึ่ง แต่เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคนที่คิดว่าเงิน 3-8 แสนบาท สามารถซื้ออนาคตราชการได้ ความจริงตรงข้ามกันอย่างเจ็บปวด เงินก้อนนั้นอาจไม่พาไปถึงโต๊ะทำงานในสำนักงานท้องถิ่น แต่อาจพาไปจบที่สำนวนคดี ห้องสอบสวน และประวัติด่างพร้อยที่ลบยากกว่าข้อสอบหลายเท่า
พ.ต.อ.ทีนัฐกรณ์ วัฒนแสงประเสริฐ รอง ผบก.ปปป. เปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการทลายขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่น ประจำปี 2568 หลังตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งใน ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 โดยมีชายวัย 31 ปี เป็นผู้นำตรวจค้น
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญหลายรายการ ทั้งคอมพิวเตอร์และซีพียู 18 ชุด อุปกรณ์บันทึกข้อมูล บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศ และสำเนากระดาษคำตอบสอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณ 3,000 ราย โดยพบว่าขบวนการแก้ไขคะแนนเสร็จแล้วราว 2,000 ราย เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาท
ข้อมูลจากการสืบสวนระบุว่า ขบวนการนี้อาศัยคำอ้างเรื่อง “เส้นสายภายใน” หลอกหรือชักชวนผู้สมัครสอบให้จ่ายเงินเพื่อแลกกับผลสอบ ราคาที่ปรากฏในข่าวเริ่มตั้งแต่ประมาณ 350,000 บาท สำหรับบางตำแหน่ง และอาจสูงถึง 700,000-800,000 บาท ในพื้นที่หรือสายงานที่มีการแข่งขันสูง ตัวเลขนี้ใกล้เคียงเงินเก็บทั้งชีวิตของหลายครอบครัว บางคนอาจกู้หนี้ ขายทรัพย์สิน หรือยอมเสี่ยงทุกทาง เพราะหวังให้ลูกหลานได้เป็นข้าราชการ
แต่การจ่ายเงินซื้อคะแนนไม่ได้ซื้อความมั่นคง มันซื้อความเสี่ยง
พ.ต.อ.ทีนัฐกรณ์ ระบุว่า หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปอย่างเข้มงวด หากพบว่าผู้ที่สอบได้และเข้ารับตำแหน่งไปแล้วมีการทุจริต หรือจ่ายเงินเพื่อแลกตำแหน่ง ก็อาจต้องหลุดจากตำแหน่งที่ได้รับ เพราะบุคคลกลุ่มนี้ไม่ใช่เพียงผู้ได้ประโยชน์จากระบบที่ผิด แต่ยังเป็นปัญหาที่บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของการสอบท้องถิ่นทั้งระบบ
ประเด็นสำคัญคือ “บรรจุแล้ว” ไม่ได้แปลว่า “รอดแล้ว” หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว่าผลสอบมาจากการแก้คะแนน ใช้รายชื่อในขบวนการ หรือจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจเพิกถอนผลสอบ เพิกถอนคำสั่งบรรจุ หรือสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามกระบวนการทางกฎหมาย
ในมุมกฎหมายปกครอง คำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ได้รับแต่งตั้ง หากฐานของคำสั่งนั้นเกิดจากข้อมูลเท็จ คะแนนที่ไม่ถูกต้อง หรือกระบวนการสอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานรัฐย่อมมีอำนาจตรวจสอบและเพิกถอนคำสั่งได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย ไม่ใช่ว่าพอเซ็นชื่อรับตำแหน่งแล้วทุกอย่างจะจบเหมือนปิดไฟกลับบ้าน
ผลที่ตามมาอาจหนักกว่าที่หลายคนคิด ผู้เกี่ยวข้องอาจเสียเงินที่จ่ายให้นายหน้า เสียตำแหน่งที่เพิ่งได้มา เสี่ยงเจอคดีอาญา เสี่ยงวินัยร้ายแรง หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ก่อนแล้ว และยังอาจเสียสิทธิในเส้นทางราชการระยะยาว บางกรณียังอาจเจอการเรียกคืนเงินเดือนหรือประโยชน์ที่ได้รับ หากหน่วยงานเห็นว่าการได้รับตำแหน่งนั้นไม่มีฐานทางกฎหมายรองรับ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ
สิ่งที่น่าคิดคือ คนที่ยอมจ่ายเงินหลายแสนบาทอาจคิดว่าตัวเองกำลัง “ลงทุนเพื่ออนาคต” แต่ความจริงคือกำลังเอาชีวิตไปวางไว้บนโต๊ะของขบวนการทุจริต ถ้าขบวนการแตก คนจ่ายเงินไม่ได้เป็นเหยื่อเสมอไป หากพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็น ยินยอม หรือร่วมขบวนการ คนคนนั้นก็ต้องรับผลของการเลือกเอง
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