ข่าว

บรรจุแล้วก็ไม่รอด! ถอดบทเรียนโกงสอบท้องถิ่น 68 จ่ายเฉียดล้านแต่จบที่คุก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:39 น.
66
บรรจุแล้วก็ไม่รอด! ถอดบทเรียนโกงสอบท้องถิ่น 68 จ่ายเฉียดล้านแต่จบที่คุก
ภาพจำลองสำหรับประกอบบทความ

ป.ป.ช. และ บก.ปปป. เปิดปฏิบัติการทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่น พบพฤติการณ์เรียกรับเงิน 3.5-8 แสนบาทต่อราย เตือนคนคิดซื้อคะแนน เสี่ยงเสียเงิน เสียงาน และหมดอนาคตราชการ

คดีโกงสอบท้องถิ่น 2568 ไม่ใช่แค่ข่าวจับกุมขบวนการทุจริตอีกคดีหนึ่ง แต่เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคนที่คิดว่าเงิน 3-8 แสนบาท สามารถซื้ออนาคตราชการได้ ความจริงตรงข้ามกันอย่างเจ็บปวด เงินก้อนนั้นอาจไม่พาไปถึงโต๊ะทำงานในสำนักงานท้องถิ่น แต่อาจพาไปจบที่สำนวนคดี ห้องสอบสวน และประวัติด่างพร้อยที่ลบยากกว่าข้อสอบหลายเท่า

พ.ต.อ.ทีนัฐกรณ์ วัฒนแสงประเสริฐ รอง ผบก.ปปป. เปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการทลายขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่น ประจำปี 2568 หลังตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งใน ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 โดยมีชายวัย 31 ปี เป็นผู้นำตรวจค้น

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญหลายรายการ ทั้งคอมพิวเตอร์และซีพียู 18 ชุด อุปกรณ์บันทึกข้อมูล บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศ และสำเนากระดาษคำตอบสอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณ 3,000 ราย โดยพบว่าขบวนการแก้ไขคะแนนเสร็จแล้วราว 2,000 ราย เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาท

ข้อมูลจากการสืบสวนระบุว่า ขบวนการนี้อาศัยคำอ้างเรื่อง “เส้นสายภายใน” หลอกหรือชักชวนผู้สมัครสอบให้จ่ายเงินเพื่อแลกกับผลสอบ ราคาที่ปรากฏในข่าวเริ่มตั้งแต่ประมาณ 350,000 บาท สำหรับบางตำแหน่ง และอาจสูงถึง 700,000-800,000 บาท ในพื้นที่หรือสายงานที่มีการแข่งขันสูง ตัวเลขนี้ใกล้เคียงเงินเก็บทั้งชีวิตของหลายครอบครัว บางคนอาจกู้หนี้ ขายทรัพย์สิน หรือยอมเสี่ยงทุกทาง เพราะหวังให้ลูกหลานได้เป็นข้าราชการ

แต่การจ่ายเงินซื้อคะแนนไม่ได้ซื้อความมั่นคง มันซื้อความเสี่ยง

พ.ต.อ.ทีนัฐกรณ์ ระบุว่า หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปอย่างเข้มงวด หากพบว่าผู้ที่สอบได้และเข้ารับตำแหน่งไปแล้วมีการทุจริต หรือจ่ายเงินเพื่อแลกตำแหน่ง ก็อาจต้องหลุดจากตำแหน่งที่ได้รับ เพราะบุคคลกลุ่มนี้ไม่ใช่เพียงผู้ได้ประโยชน์จากระบบที่ผิด แต่ยังเป็นปัญหาที่บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของการสอบท้องถิ่นทั้งระบบ

ประเด็นสำคัญคือ “บรรจุแล้ว” ไม่ได้แปลว่า “รอดแล้ว” หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว่าผลสอบมาจากการแก้คะแนน ใช้รายชื่อในขบวนการ หรือจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจเพิกถอนผลสอบ เพิกถอนคำสั่งบรรจุ หรือสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามกระบวนการทางกฎหมาย

ในมุมกฎหมายปกครอง คำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ได้รับแต่งตั้ง หากฐานของคำสั่งนั้นเกิดจากข้อมูลเท็จ คะแนนที่ไม่ถูกต้อง หรือกระบวนการสอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานรัฐย่อมมีอำนาจตรวจสอบและเพิกถอนคำสั่งได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย ไม่ใช่ว่าพอเซ็นชื่อรับตำแหน่งแล้วทุกอย่างจะจบเหมือนปิดไฟกลับบ้าน

ผลที่ตามมาอาจหนักกว่าที่หลายคนคิด ผู้เกี่ยวข้องอาจเสียเงินที่จ่ายให้นายหน้า เสียตำแหน่งที่เพิ่งได้มา เสี่ยงเจอคดีอาญา เสี่ยงวินัยร้ายแรง หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ก่อนแล้ว และยังอาจเสียสิทธิในเส้นทางราชการระยะยาว บางกรณียังอาจเจอการเรียกคืนเงินเดือนหรือประโยชน์ที่ได้รับ หากหน่วยงานเห็นว่าการได้รับตำแหน่งนั้นไม่มีฐานทางกฎหมายรองรับ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ

สิ่งที่น่าคิดคือ คนที่ยอมจ่ายเงินหลายแสนบาทอาจคิดว่าตัวเองกำลัง “ลงทุนเพื่ออนาคต” แต่ความจริงคือกำลังเอาชีวิตไปวางไว้บนโต๊ะของขบวนการทุจริต ถ้าขบวนการแตก คนจ่ายเงินไม่ได้เป็นเหยื่อเสมอไป หากพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็น ยินยอม หรือร่วมขบวนการ คนคนนั้นก็ต้องรับผลของการเลือกเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เมื่อสยามถังแตก ปัญหาเศรษฐกิจสมัย ร.7 ปลดข้าราชการ เชื้อไฟสู่ปฏิวัติ 2475 เศรษฐกิจ

เมื่อสยามถังแตก ปัญหาเศรษฐกิจสมัย ร.7 ปลดข้าราชการ เชื้อไฟสู่ปฏิวัติ 2475

49 วินาที ที่แล้ว
อาลัย จ่าเข้ม วีรบุรุษสงคราม รอดจากรบ โดนกระบะชนดับ หน้าค่ายทหารบุรีรัมย์ ข่าว

อาลัย จ่าเข้ม วีรบุรุษตาเมือนธม รอดสงคราม โดนกระบะชนดับ หน้าค่ายทหารบุรีรัมย์

20 นาที ที่แล้ว
สถานทูตจีนฯ ประณามปมคลิป &quot;หญิงชาวจีนเตือนคนไทย&quot; ย้ำสัมพันธ์ ไทย-จีน แน่นแฟ้น ข่าว

สถานทูตจีนฯ ประณามปมคลิป “หญิงชาวจีนเตือนคนไทย” ชี้ทำลายสัมพันธ์ ไทย-จีน

30 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้อาคารกวดวิชาในอินเดีย ข่าวต่างประเทศ

สยองอินเดีย! ไฟไหม้กวดวิชาคลอก 14 ศพ เด็กโดดตึกหนีตาย ร่างกระแทกพื้น กระดูกหัก

38 นาที ที่แล้ว
ข้าราชการมีหนาว สอบติดแล้ว โดนปลด ถ้ามีชื่อทุจริตโกงสอบ ข่าว

ข้าราชการมีหนาว สอบติดแล้ว โดนปลด ถ้ามีชื่อทุจริตโกงสอบ

43 นาที ที่แล้ว
ศาลอังกฤษสั่ง ลูกชายวัย 9 ขวบ รับมรดก &quot;เลียม เพย์น&quot; 29 ล้านเหรียญ เพียงผู้เดียว ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษสั่ง ลูกชายวัย 9 ขวบ รับมรดก “เลียม เพย์น” 29 ล้านเหรียญ เพียงผู้เดียว

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” รับค่าไฟส่องถนนอยู่ในค่าไฟบ้านจริง เร่งหาผู้มาชำระแทน แบ่งเบาภาระประชาชน

58 นาที ที่แล้ว
เจริญรสชาบู ประกาศปิดชั่วคราว 2 สาขา เศรษฐกิจ

ลูกค้าเสียดาย! เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ร้านดัง ปิดชั่วคราวรัว ๆ 2 สาขาในเดือนเดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรรจุแล้วก็ไม่รอด! ถอดบทเรียนโกงสอบท้องถิ่น 68 จ่ายเฉียดล้านแต่จบที่คุก ข่าว

บรรจุแล้วก็ไม่รอด! ถอดบทเรียนโกงสอบท้องถิ่น 68 จ่ายเฉียดล้านแต่จบที่คุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจออสเตรเลีย เร่งค้นหานักมายากล หายตัวปริศนา ทิ้งข้อความประหลาดบนเว็ป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณพวิทย์ นิสิตจุฬาฯ บริจาคอวัยวะหลังประสบอุบัติเหตุ ข่าว

อาลัย น้องณพวิทย์ นิสิตอนาคตไกล ประสบอุบัติเหตุ บริจาคอวัยวะ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคลมไม่พัก! หนุ่มลาวอ้าง น้ำจิ้มซีฟู้ด คือ แจ่วส้ม ห้ามไทยเคลมเป็นต้นตำรับ ข่าว

เคลมไม่พัก! หนุ่มลาวอ้าง น้ำจิ้มซีฟู้ด คือ แจ่วส้ม ห้ามไทยเคลมเป็นต้นตำรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” เตรียมบุก กกต. ยื่นยุบพรรคประชาชนเที่ยงนี้ กรณีรับเงินบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

แจกฟรี ภาพระบายสีวันสุนทรภู่ 2569 ตกแต่งสีตัวละครจาก วรรณคดีดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไวรัลสะท้อนสังคม ‘ครูแก่’ เล่าประสบการณ์เข้าโรงหนังรอบ 13 ปี ลั่นไม่บังคับใครแต่ขอยืนต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลสั่งคุก บันเทิง

ปู มัณฑนา เปิดใจหลังคดีรุมเร้า ขอรับมือด้วยสติ ลั่น ต้องใช้ชีวิต-ทำงานต่อไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นจัดสอบ “นินจา” ประจำปี มีผู้สมัครทั้งในประเทศ-ต่างชาติ 130 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ สวนเดือด ธัญญ่า ทำไมไม่ถามผู้ชายตัวเอง หลัง หนิง ปัทมา โดนดราม่า เป๊ก สัณณ์ชัย บันเทิง

ณวัฒน์ สวนเดือด ธัญญ่า ทำไมไม่ถามผู้ชายตัวเอง หลัง หนิง ปัทมา โดนดราม่า เป๊ก สัณณ์ชัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก “แลร์รี” หัวหน้าแมวจับหนู ดำรงตำแหน่งนานกว่านายกอังกฤษ 6 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีโกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ ค้นบ้านนนทบุรี พบหลักฐานแก้คำตอบ 3,000 ราย ข่าว

สรุปคดีโกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ เริ่มต้นก็โกง แล้วจะหวังอะไรตอนเข้าไปทำงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิรมิตเทวาจุติ ออกแถลงการณ์ &quot;อาจารย์น้องไนซ์&quot; จ่อฟ้องอินฟลูฯ หิวแสง ใส่ร้ายเยาวชน ข่าว

นิรมิตเทวาจุติ ออกแถลงการณ์ “อาจารย์น้องไนซ์” จ่อฟ้องอินฟลูฯ หิวแสง ใส่ร้ายเยาวชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญญ่า ยิงคำถามตรง หนิง ปัทมา โยง เป๊ก สัณณ์ชัย บันเทิง

ธัญญ่า จี้ถาม หนิง ปัทมา เป็นอะไรกับ ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ หลังเลิกแฟนหนุ่ม โพสต์พ้อถูกทิ้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ออกโรงป้อง Save หนิง ปัทมา หลังโดนธัญญา บุกเมนต์ถาม เป็นอะไรกับ พี่เป๊ก บันเทิง

ณวัฒน์ ออกโรงป้อง Save หนิง ปัทมา หลังธัญญ่า ถาม เป็นอะไรกับ พี่เป๊ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง &quot;ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์&quot; เป็นเลขาฯ รมต.พลังงาน ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง “ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์” เป็นเลขาฯ รมต.พลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ยืนยัน F-16 ขึ้นบินจริง ฝึกการโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:39 น.
66
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมื่อสยามถังแตก ปัญหาเศรษฐกิจสมัย ร.7 ปลดข้าราชการ เชื้อไฟสู่ปฏิวัติ 2475

เมื่อสยามถังแตก ปัญหาเศรษฐกิจสมัย ร.7 ปลดข้าราชการ เชื้อไฟสู่ปฏิวัติ 2475

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569
ไฟไหม้อาคารกวดวิชาในอินเดีย

สยองอินเดีย! ไฟไหม้กวดวิชาคลอก 14 ศพ เด็กโดดตึกหนีตาย ร่างกระแทกพื้น กระดูกหัก

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569
ศาลอังกฤษสั่ง ลูกชายวัย 9 ขวบ รับมรดก &quot;เลียม เพย์น&quot; 29 ล้านเหรียญ เพียงผู้เดียว

ศาลอังกฤษสั่ง ลูกชายวัย 9 ขวบ รับมรดก “เลียม เพย์น” 29 ล้านเหรียญ เพียงผู้เดียว

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569

“พิพัฒน์” รับค่าไฟส่องถนนอยู่ในค่าไฟบ้านจริง เร่งหาผู้มาชำระแทน แบ่งเบาภาระประชาชน

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569
Back to top button