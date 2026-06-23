ลูกค้าเสียดาย! เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ร้านดัง ปิดชั่วคราวรัว ๆ 2 สาขาในเดือนเดียว

เกิดอะไรขึ้น? เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ประกาศปิดชั่วคราว 2 สาขาในเดือนเดียว ลูกค้าแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจล้นหลาม
ทำเอาสายกินและคนรักบุฟเฟต์ใจหาย เมื่อร้านบุฟเฟต์ชื่อดังอย่าง เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ทยอยประกาศปิดให้บริการชั่วคราวติดต่อกันถึงสองสาขาภายในเดือนเดียวกัน ล่าสุด ทางร้านแจ้งข่าวผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กว่า สาขาเดอะแจส รามอินทรา จะเปิดให้บริการในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เป็นวันสุดท้าย และปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนเสมอมา
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน ทางร้านเพิ่งแจ้งปิดสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ซีซั่นมอลล์) โดยเปิดให้บริการวันสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 และเริ่มปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569
แอดมินเพจออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า การปิดสาขาเป็นเพียงการปิดชั่วคราวเท่านั้น หากมีกำหนดกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งจะรีบแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจทันที สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับประทานเจริญรสชาบู ยังสามารถเดินทางไปใช้บริการได้ที่สาขาเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
หลังจากการประกาศแจ้งปิดสาขาทั้งสองแห่ง ลูกค้าประจำต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจทางร้านเป็นจำนวนมาก หลายคนเสียดายเพราะเป็นสาขาที่เดินทางไปกินบ่อย และหวังให้ร้านกลับมาเปิดบริการอีกครั้งโดยเร็ว บางส่วนคอมเมนต์ว่าเข้าใจถึงสภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน พร้อมอวยพรให้ทางร้านสู้ต่อไป
สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสาร การอัปเดตสาขา หรือโปรโมชันต่าง ๆ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ หรือทางอินสตาแกรมบัญชี charoenros.shabu
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