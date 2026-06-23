การเงินเศรษฐกิจ

ลูกค้าเสียดาย! เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ร้านดัง ปิดชั่วคราวรัว ๆ 2 สาขาในเดือนเดียว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:13 น.
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เจริญรสชาบู ประกาศปิดชั่วคราว 2 สาขา
ภาพจาก Facebook : เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์

เกิดอะไรขึ้น? เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ประกาศปิดชั่วคราว 2 สาขาในเดือนเดียว ลูกค้าแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจล้นหลาม

ทำเอาสายกินและคนรักบุฟเฟต์ใจหาย เมื่อร้านบุฟเฟต์ชื่อดังอย่าง เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ทยอยประกาศปิดให้บริการชั่วคราวติดต่อกันถึงสองสาขาภายในเดือนเดียวกัน ล่าสุด ทางร้านแจ้งข่าวผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กว่า สาขาเดอะแจส รามอินทรา จะเปิดให้บริการในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เป็นวันสุดท้าย และปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนเสมอมา

เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ประกาศปิดสาขา
ภาพจาก Facebook : เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน ทางร้านเพิ่งแจ้งปิดสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ซีซั่นมอลล์) โดยเปิดให้บริการวันสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 และเริ่มปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569

แอดมินเพจออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า การปิดสาขาเป็นเพียงการปิดชั่วคราวเท่านั้น หากมีกำหนดกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งจะรีบแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจทันที สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับประทานเจริญรสชาบู ยังสามารถเดินทางไปใช้บริการได้ที่สาขาเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ประกาศปิดสาขา-2
ภาพจาก Facebook : เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์

หลังจากการประกาศแจ้งปิดสาขาทั้งสองแห่ง ลูกค้าประจำต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจทางร้านเป็นจำนวนมาก หลายคนเสียดายเพราะเป็นสาขาที่เดินทางไปกินบ่อย และหวังให้ร้านกลับมาเปิดบริการอีกครั้งโดยเร็ว บางส่วนคอมเมนต์ว่าเข้าใจถึงสภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน พร้อมอวยพรให้ทางร้านสู้ต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสาร การอัปเดตสาขา หรือโปรโมชันต่าง ๆ สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ หรือทางอินสตาแกรมบัญชี charoenros.shabu

ลูกค้าใจหายบุฟเฟ่ต์ปิดสาขา
ภาพจาก Facebook : เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 11:13 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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