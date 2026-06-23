ตำรวจออสเตรเลีย เร่งค้นหานักมายากล หายตัวปริศนา ทิ้งข้อความประหลาดบนเว็ป
ตำรวจออสเตรเลีย ปูพรมเร่งค้นหานักมายากล เดเนียล ฮิดเดน หายตัวปริศนานานกว่า 9 วัน ทิ้งข้อความประหลาดบนเว็ป
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน สำนักข่าว 7news รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตามหานายเดเนียล ฮิดเดน นักมายากชาวออสเตรเลียวัย 26 ปี ภายหลังจากหายตัวปริศนา และสร้างความกังวลให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
โดยนายฮิดเดน ถูกเห็นครั้งสุดท้ายขณะออกจากบ้านพัก ก่อนจะลากรถคาราวานไปด้วย ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พบรถของเขาถูกจอดที่ลานจอดรถหุบเขาเคอร์รัมบิน รัฐควีนส์แลนด์ นอกจากนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ยังพบด้วยว่าเขาปิดโทศัพท์มือถือ
ทางครอบครัวบอกว่าพฤติกรรมของนายฮิดเดนนั้นผิดสังเกตมากๆ และรู้สึกถึงความกังวลถึงความเป็นอยู่ของนักมายากลคนดังกล่าว
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเว็ปไซต์ของนายฮิดเดน ได้ทิ้งข้อความไว้ว่า “การแปลงร่างต้องอาศัยการหายตัว ประสบการณ์ใหม่กำลังถูกสร้างอยู่”
ขณะนี้ทางตำรวจยังปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหาย และขอให้ประชาชนที่พบเห็นนายฮิดเดนได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วย
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