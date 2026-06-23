ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” เตรียมบุก กกต. ยื่นยุบพรรคประชาชนเที่ยงนี้ กรณีรับเงินบริจาค

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 10:27 น.
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แฟ้มภาพ

เรืองไกร เตรียมบุก กกต. ยื่นยุบพรรคประชาชนเที่ยงนี้ กรณีรับเงินบริจาค จาก บริษัท เพย์ โซลูชั่น ซึ่งปรากฎชื่อในการแถลงข่าวของ DSI

นาย เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ อดีตผู้สมัคร สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า วันนี้ (23 มิ.ย. 69) เวลา 13.30 น. ตนเองต้องไปให้ถ้อยคำที่ กกต. กรณีร้องนาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งย้ายอธิบดีกรมหนึ่ง

พร้อมกันนี้ตนมีข้อเท็จจริงที่ควรนำไปร้องขอให้ กกต. ตรวจสอบพรรคประชาชนว่า มีการกระทำฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 90 (3) ประกอบมาตรา 72 หรือไม่ จากกรณีรับเงินบริจาคจาก บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 68 จำนวน 91,521 บาท และจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปหรือไม่

นายเรืองไกรระบุว่าบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ปรากฏชื่อในการแถลงข่าวของ DSI ที่อาจประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจอยู่ในธุรกิจ Forex ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อตรวจสอบเงินบริจาคของพรรคการเมืองจากเว็บไซต์ กกต. จึงไปพบว่า มีชื่อบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด บริจาคให้พรรคประชาชนด้วย

ซึ่งคำร้องพร้อมพยานหลักฐานที่แนบทำเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์ EMS เนื่องจากต้องไป กกต. เพื่อให้ถ้อยคำอยู่แล้ว ดังนั้น กรณีร้องขอให้ตรวจสอบพรรคประชาชน จึงจะไปยื่นด้วยตนเองในเวลา 12.00 น.

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 10:27 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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