อาลัย น้องณพวิทย์ นิสิตอนาคตไกล ประสบอุบัติเหตุ บริจาคอวัยวะ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ร่วมไว้อาลัย ณพวิทย์ นิสิตจุฬาฯ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ครอบครัวสานต่อเจตนารมณ์ บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทย ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ สร้างกุศลยิ่งใหญ่วาระสุดท้าย
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ น้องณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2569
ภาควิชาฯ ขอร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ตลอดจนผู้ที่รักและผูกพันกับน้องในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้
พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนาบุญในกุศลอันยิ่งใหญ่จากการบริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นการมอบโอกาสและต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ นับเป็นแบบอย่างแห่งการให้ที่ทรงคุณค่าและน่ายกย่องยิ่ง
ขอให้น้องไปสู่สุคติ และสถิตอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป
ขณะที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) แสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) รุ่นที่ 56 จากอุบัติเหตุ
ภายหลังเกิดอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาในภาวะวิกฤต น้องณพวิทย์เคยแสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะไว้ก่อนหน้า โดยครอบครัวได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้วายชนม์อย่างครบถ้วน เพื่อส่งต่อโอกาสและความหวังให้แก่ผู้ป่วยรายอื่น อันเป็นการสร้างคุณูปการต่อสังคมอย่างยิ่งในวาระสุดท้ายของชีวิต
โรงเรียนขอร่วมไว้อาลัย และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ญาติ และผู้ใกล้ชิดทุกท่าน
ขอให้น้องไปสู่สุคติ และอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป
ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
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