ข่าว

อาลัย น้องณพวิทย์ นิสิตอนาคตไกล ประสบอุบัติเหตุ บริจาคอวัยวะ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 10:37 น.
70
ณพวิทย์ นิสิตจุฬาฯ บริจาคอวัยวะหลังประสบอุบัติเหตุ

ร่วมไว้อาลัย ณพวิทย์ นิสิตจุฬาฯ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ครอบครัวสานต่อเจตนารมณ์ บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทย ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ สร้างกุศลยิ่งใหญ่วาระสุดท้าย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ น้องณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2569

ภาควิชาฯ ขอร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ตลอดจนผู้ที่รักและผูกพันกับน้องในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้

พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนาบุญในกุศลอันยิ่งใหญ่จากการบริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นการมอบโอกาสและต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ นับเป็นแบบอย่างแห่งการให้ที่ทรงคุณค่าและน่ายกย่องยิ่ง

ขอให้น้องไปสู่สุคติ และสถิตอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป

น้องณพวิทย์ นิสิตจุฬาฯ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ภาพจาก Facebook : Computer Engineering & Digital Technology, Chulalongkorn University

ขณะที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) แสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) รุ่นที่ 56 จากอุบัติเหตุ

ภายหลังเกิดอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาในภาวะวิกฤต น้องณพวิทย์เคยแสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะไว้ก่อนหน้า โดยครอบครัวได้ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้วายชนม์อย่างครบถ้วน เพื่อส่งต่อโอกาสและความหวังให้แก่ผู้ป่วยรายอื่น อันเป็นการสร้างคุณูปการต่อสังคมอย่างยิ่งในวาระสุดท้ายของชีวิต

โรงเรียนขอร่วมไว้อาลัย และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ญาติ และผู้ใกล้ชิดทุกท่าน

ขอให้น้องไปสู่สุคติ และอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป

ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ณพวิทย์ สิริวัสนคุปต์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ภาพจาก Facebook : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เมื่อสยามถังแตก ปัญหาเศรษฐกิจสมัย ร.7 ปลดข้าราชการ เชื้อไฟสู่ปฏิวัติ 2475 เศรษฐกิจ

เมื่อสยามถังแตก ปัญหาเศรษฐกิจสมัย ร.7 ปลดข้าราชการ เชื้อไฟสู่ปฏิวัติ 2475

46 วินาที ที่แล้ว
อาลัย จ่าเข้ม วีรบุรุษสงคราม รอดจากรบ โดนกระบะชนดับ หน้าค่ายทหารบุรีรัมย์ ข่าว

อาลัย จ่าเข้ม วีรบุรุษตาเมือนธม รอดสงคราม โดนกระบะชนดับ หน้าค่ายทหารบุรีรัมย์

20 นาที ที่แล้ว
สถานทูตจีนฯ ประณามปมคลิป &quot;หญิงชาวจีนเตือนคนไทย&quot; ย้ำสัมพันธ์ ไทย-จีน แน่นแฟ้น ข่าว

สถานทูตจีนฯ ประณามปมคลิป “หญิงชาวจีนเตือนคนไทย” ชี้ทำลายสัมพันธ์ ไทย-จีน

30 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้อาคารกวดวิชาในอินเดีย ข่าวต่างประเทศ

สยองอินเดีย! ไฟไหม้กวดวิชาคลอก 14 ศพ เด็กโดดตึกหนีตาย ร่างกระแทกพื้น กระดูกหัก

38 นาที ที่แล้ว
ข้าราชการมีหนาว สอบติดแล้ว โดนปลด ถ้ามีชื่อทุจริตโกงสอบ ข่าว

ข้าราชการมีหนาว สอบติดแล้ว โดนปลด ถ้ามีชื่อทุจริตโกงสอบ

43 นาที ที่แล้ว
ศาลอังกฤษสั่ง ลูกชายวัย 9 ขวบ รับมรดก &quot;เลียม เพย์น&quot; 29 ล้านเหรียญ เพียงผู้เดียว ข่าวต่างประเทศ

ศาลอังกฤษสั่ง ลูกชายวัย 9 ขวบ รับมรดก “เลียม เพย์น” 29 ล้านเหรียญ เพียงผู้เดียว

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” รับค่าไฟส่องถนนอยู่ในค่าไฟบ้านจริง เร่งหาผู้มาชำระแทน แบ่งเบาภาระประชาชน

58 นาที ที่แล้ว
เจริญรสชาบู ประกาศปิดชั่วคราว 2 สาขา เศรษฐกิจ

ลูกค้าเสียดาย! เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ร้านดัง ปิดชั่วคราวรัว ๆ 2 สาขาในเดือนเดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรรจุแล้วก็ไม่รอด! ถอดบทเรียนโกงสอบท้องถิ่น 68 จ่ายเฉียดล้านแต่จบที่คุก ข่าว

บรรจุแล้วก็ไม่รอด! ถอดบทเรียนโกงสอบท้องถิ่น 68 จ่ายเฉียดล้านแต่จบที่คุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจออสเตรเลีย เร่งค้นหานักมายากล หายตัวปริศนา ทิ้งข้อความประหลาดบนเว็ป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณพวิทย์ นิสิตจุฬาฯ บริจาคอวัยวะหลังประสบอุบัติเหตุ ข่าว

อาลัย น้องณพวิทย์ นิสิตอนาคตไกล ประสบอุบัติเหตุ บริจาคอวัยวะ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคลมไม่พัก! หนุ่มลาวอ้าง น้ำจิ้มซีฟู้ด คือ แจ่วส้ม ห้ามไทยเคลมเป็นต้นตำรับ ข่าว

เคลมไม่พัก! หนุ่มลาวอ้าง น้ำจิ้มซีฟู้ด คือ แจ่วส้ม ห้ามไทยเคลมเป็นต้นตำรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” เตรียมบุก กกต. ยื่นยุบพรรคประชาชนเที่ยงนี้ กรณีรับเงินบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

แจกฟรี ภาพระบายสีวันสุนทรภู่ 2569 ตกแต่งสีตัวละครจาก วรรณคดีดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไวรัลสะท้อนสังคม ‘ครูแก่’ เล่าประสบการณ์เข้าโรงหนังรอบ 13 ปี ลั่นไม่บังคับใครแต่ขอยืนต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลสั่งคุก บันเทิง

ปู มัณฑนา เปิดใจหลังคดีรุมเร้า ขอรับมือด้วยสติ ลั่น ต้องใช้ชีวิต-ทำงานต่อไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นจัดสอบ “นินจา” ประจำปี มีผู้สมัครทั้งในประเทศ-ต่างชาติ 130 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ สวนเดือด ธัญญ่า ทำไมไม่ถามผู้ชายตัวเอง หลัง หนิง ปัทมา โดนดราม่า เป๊ก สัณณ์ชัย บันเทิง

ณวัฒน์ สวนเดือด ธัญญ่า ทำไมไม่ถามผู้ชายตัวเอง หลัง หนิง ปัทมา โดนดราม่า เป๊ก สัณณ์ชัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก “แลร์รี” หัวหน้าแมวจับหนู ดำรงตำแหน่งนานกว่านายกอังกฤษ 6 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีโกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ ค้นบ้านนนทบุรี พบหลักฐานแก้คำตอบ 3,000 ราย ข่าว

สรุปคดีโกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ เริ่มต้นก็โกง แล้วจะหวังอะไรตอนเข้าไปทำงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิรมิตเทวาจุติ ออกแถลงการณ์ &quot;อาจารย์น้องไนซ์&quot; จ่อฟ้องอินฟลูฯ หิวแสง ใส่ร้ายเยาวชน ข่าว

นิรมิตเทวาจุติ ออกแถลงการณ์ “อาจารย์น้องไนซ์” จ่อฟ้องอินฟลูฯ หิวแสง ใส่ร้ายเยาวชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญญ่า ยิงคำถามตรง หนิง ปัทมา โยง เป๊ก สัณณ์ชัย บันเทิง

ธัญญ่า จี้ถาม หนิง ปัทมา เป็นอะไรกับ ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ หลังเลิกแฟนหนุ่ม โพสต์พ้อถูกทิ้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ออกโรงป้อง Save หนิง ปัทมา หลังโดนธัญญา บุกเมนต์ถาม เป็นอะไรกับ พี่เป๊ก บันเทิง

ณวัฒน์ ออกโรงป้อง Save หนิง ปัทมา หลังธัญญ่า ถาม เป็นอะไรกับ พี่เป๊ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง &quot;ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์&quot; เป็นเลขาฯ รมต.พลังงาน ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง “ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์” เป็นเลขาฯ รมต.พลังงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ ยืนยัน F-16 ขึ้นบินจริง ฝึกการโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 10:37 น.
70
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมื่อสยามถังแตก ปัญหาเศรษฐกิจสมัย ร.7 ปลดข้าราชการ เชื้อไฟสู่ปฏิวัติ 2475

เมื่อสยามถังแตก ปัญหาเศรษฐกิจสมัย ร.7 ปลดข้าราชการ เชื้อไฟสู่ปฏิวัติ 2475

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569
ไฟไหม้อาคารกวดวิชาในอินเดีย

สยองอินเดีย! ไฟไหม้กวดวิชาคลอก 14 ศพ เด็กโดดตึกหนีตาย ร่างกระแทกพื้น กระดูกหัก

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569
ศาลอังกฤษสั่ง ลูกชายวัย 9 ขวบ รับมรดก &quot;เลียม เพย์น&quot; 29 ล้านเหรียญ เพียงผู้เดียว

ศาลอังกฤษสั่ง ลูกชายวัย 9 ขวบ รับมรดก “เลียม เพย์น” 29 ล้านเหรียญ เพียงผู้เดียว

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569

“พิพัฒน์” รับค่าไฟส่องถนนอยู่ในค่าไฟบ้านจริง เร่งหาผู้มาชำระแทน แบ่งเบาภาระประชาชน

เผยแพร่: 23 มิถุนายน 2569
Back to top button