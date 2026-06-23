เคลมไม่พัก! หนุ่มลาวอ้าง น้ำจิ้มซีฟู้ด คือ แจ่วส้ม ห้ามไทยเคลมเป็นต้นตำรับ
เคลมไม่พัก! หนุ่มลาวอ้าง น้ำจิ้มซีฟู้ด คือ แจ่วส้ม ที่คนไทยเอาไปดัดแปลง ห้ามเคลมเป็นต้นตำรับ ซัด “ซีฟู้ด” ไม่ใช่ภาษาไทย
เพจเฟซบุ๊ก กรุงเก่าของชาวสยาม โพสต์คลิปวิดีโอปรากฏชายชาว สปป.ลาว รายหนึ่ง ซึ่งได้มีการพูดถึง “น้ำจิ้มซีฟู้ด” โดยอ้างว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมนู”แจ่วส้ม” ของประเทศลาว
ชายชาวลาว กล่าวว่า “คลิปนี้ก็ไม่มีอะไร จะมาขอพูดดักไว้ก่อน พูดเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินมีคนเคลมหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องอาหารการกิน ลาวก็บอกว่าของลาว ไทยก็บอกว่าของไทย เขมรก็บอกว่าของเขมร ในคลิปนี้ฉันจะมาพูดดักไว้ก่อนนะ ว่าใครจะเคลมหรือไม่เคลมก็แล้วแต่
เรื่องนี้นะ แจ่วส้มเนาะ บ้านผมเรียกแจ่วส้ม ที่ตำพริกแล้วก็เอาหัวหอมอะไรผสมเข้าไปนั่นแหละ แล้วก็เอาหอยมาต้มบ้าง หรือว่าเอามาจิ้มกินนั่นแหละ แจ่วส้มบ้านผมตอนที่ต้มไก่แล้วก็เอากินกับข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มกับต้มไก่ บ้านฉันเรียกแจ่วส้ม อันนี้ฉันขอพูดดักไว้ก่อนนะ มาถึงปัจจุบันนี้เขาเอาไปทำปรับปรุงหลายอย่างแล้ว เขาก็เลยมาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ด
น้ำจิ้มซีฟู้ดงั้นเหรอ บ้านผมเรียกแจ่วส้ม เดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลมากแล้ว เอาแจ่วส้มมาทำเป็นแบบว่าน้ำจิ้มซีฟู้ด แล้วอย่ามาบอกนะว่าประเทศลาวมันไม่มีทะเล อย่ามาเคลมเอาว่าอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดต้นฉบับ ต้นตำรับอะไรแบบนี้ อย่ามาพูดนะ อย่ามาพูด บ้านฉันเรียกว่าแจ่วส้ม อย่ามาเคลมเอาตัวนี้นะ
ตั้งแต่รุ่นยายผมนู่นน่ะกินมา อย่ามาบอกว่า ประเทศลาวมันไม่มีทะเล มันไม่มีหรอกอะไรแบบนี้นะ เถียงขาดใจเลยแหละ อันน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้นะ แล้วก็จะมีแหละบางคนที่มาบอกว่าอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดต้นตำรับมาจากประเทศฉันอย่างนั้นอย่างนี้ พอเถอะคุณอย่าพูดเลย
ถ้าคุณจะพูดแบบนั้นน่ะ ฉันจะบอกให้นะ คำว่าซีฟู้ดน่ะ ภาษาคุณไม่มี ซีฟู้ดมันเป็นภาษาอังกฤษนะ ภาษาบ้านคุณไม่มีหรอกคำว่าซีฟู้ด ก็ประมาณนี้แหละ อย่ามาเคลมนะ แจ่วส้มบ้านผมเรียก กินกับหอยต้มบ้าง หรือว่าไก่ต้มบ้าง อะไรแบบนี้นะ มันไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะ แค่คุณเอาไปปรุงแต่งแล้วไปเรียกเป็นชื่อใหม่เฉย ๆ บ้านผมเรียกว่าแจ่วส้ม”
จากคลิปดังกล่าว ได้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย เช่น “พักนี้ ลาวเค้าเป็นอะไรกัน” , “แจ่วบองลาวไม่ใส่มะนาว น้ำตาล และทุกอย่างเอาไปเผาไปขั้ว มันต่างจากน้ำจิ้มซีฟู๊ดที่คิดมาเพื่อกินกับอาหารทะเล ลาวไม่ติดทะเล มันเชื่อมโยงกันยังไง?” , “ทะเลก็ไม่มี มีน้ำจิ้มซีฟู้ด ลาวนี่มันเริ่มนิสัยเหมือนเขมรเข้าทุกวันละ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สาวลาว เคลมแรง “ข้าวเหนียวมะม่วง” เมนูฮิตในร้านอาหารไทย ต้นกำเนิดมาจากลาว
- สื่อกัมพูชายก “ข้าวเหนียวมะม่วงเขมร” เป็นของหวานยอดฮิต ชาวเน็ตไทยถล่มเพียบ
- ยังไม่หยุด! เขมรเคลมขุนช้างขุนแผน ทั้งที่เนื้อเรื่อง-ชื่อเหมือนไทย อ้างอดีตเกี่ยวดองกัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: