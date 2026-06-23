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ณวัฒน์ สวนเดือด ธัญญ่า ทำไมไม่ถามผู้ชายตัวเอง หลัง หนิง ปัทมา โดนดราม่า เป๊ก สัณณ์ชัย

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 10:06 น.
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ณวัฒน์ สวนเดือด ธัญญ่า ทำไมไม่ถามผู้ชายตัวเอง หลัง หนิง ปัทมา โดนดราม่า เป๊ก สัณณ์ชัย

ณวัฒน์ ปกป้อง หนิง ปัทมา สวนกลับเดือด ทำไมไม่ไปถามผู้ชายตัวเอง หลังเจอดราม่าเลิกแฟนหนุ่ม โดนธัญญ่า คอมเมนต์ถามสัมพันธ์กับ เป๊ก สัณณ์ชัย

หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 โดนกระแสดราม่า หลัง โย อดีตแฟนหนุ่มมือกลองโพสต์ภาพคู่พร้อมข้อความ “เอารูปล่าสุดแล้วกันครับ อาจจะเป็นรูปสุดท้ายก็ได้ครับ” หนิงเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับชัดเจนว่า “หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันอีกแล้วนะคะ”

ต่อมา ธัญญ่า โผล่เข้ามาคอมเมนต์ถามกลางวงว่า “แล้วกับพี่เป๊กล่ะ??” หนิงตอบกลับว่าเป๊กเป็นพี่ชายที่เคารพ

ตั้งแต่ปลายปี 2025 ตอนนั้นมีข่าวลือ สัมพันธ์ หนิง กับ เป๊ก หนิงเคยออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเป๊ก สัณณ์ชัย ตนไม่ได้เป็นมือที่สาม ภาพคู่บนเวทีที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเพียงความบังเอิญที่ไปร้องเพลง หนิงยืนยันว่าเป๊กเป็นเพียงพี่น้องที่สนิท เป๊กเป็นคนหางานให้ตนจริงๆ

สังคมออนไลน์กำลังสงสัยว่าคอมเมนต์ของธัญญ่าเป็นการหยอกล้อตามประสาคนสนิทหรือมีนัยสำคัญแอบแฝง เรื่องนี้ยังต้องรอฟังความจริงจากปากของเจ้าตัวอีกครั้ง

ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสใหญ่เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ออกมาปกป้องนางงามในสังกัด ณวัฒน์โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมด้วยข้อความ “Save หนิง ปัทมา”

เวลาต่อมา ณวัฒน์โพสต์สตอรี่เพิ่มเติมมีใจความว่า “ทำไมไม่ไปถามผู้ชายซึ่งเป็นคนของคุณ มาไล่ถามคนอื่นทำไม ถ้าถาม ควบคุมคนในบ้านไม่ได้แล้วจะมาถามให้วุ่นวายทำไม คุณก็รู้ว่านิสัยแต่ละคนเป็นอย่างไร”

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 10:06 น.
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