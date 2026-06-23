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ไวรัลสะท้อนสังคม ‘ครูแก่’ เล่าประสบการณ์เข้าโรงหนังรอบ 13 ปี ลั่นไม่บังคับใครแต่ขอยืนต่อ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 10:12 น.
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อดีตคุณครูโพสต์เล่าความในใจหลังกลับไปดูภาพยนตร์ เจอธรรมเนียมเปลี่ยนยุคใหม่ไม่ยืนถวายความเคารพ ชี้ความรักอยู่ที่ใจ เคารพสิทธิส่วนบุคคล แต่ตนเองขอยืนต่อไป

จุดกระแสถกเถียงบนโลกออนไลน์ทันที หลังหญิงรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์กลับเข้าโรงภาพยนตร์อีกครั้ง หลังไม่ได้ดูหนังในโรงมานานกว่า 12-13 ปี แต่กลับพบภาพที่ทำให้เจ้าตัวรู้สึกไม่คุ้นชิน เมื่อช่วงก่อนหนังฉายมีการเปิดเพลงถวายความเคารพ และผู้ชมบางส่วนไม่ได้ลุกขึ้นยืนเหมือนภาพจำในอดีต

เจ้าของโพสต์เล่าในมุมของคนเป็นแม่และคนเป็นครูว่า เธอไม่ได้ตั้งใจบังคับให้ใครต้องยืนตาม แต่รู้สึกแปลกใจกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย พร้อมฝากมุมคิดเรื่องการเคารพสถานที่และกติกาทางสังคม ก่อนปิดท้ายทำนองว่า สำหรับครูแก่ ๆ คนหนึ่ง เธอยังขอเลือกยืนต่อไป

หลังโพสต์ถูกแชร์ออกไป ประเด็นนี้กลายเป็นวงถกเถียงทันที ฝั่งหนึ่งมองว่าเจ้าของโพสต์มีสิทธิ์ยืนตามความเชื่อ ความเคยชิน และมารยาทที่เธอเติบโตมา อีกฝั่งมองว่าการยืนหรือไม่ยืนในโรงภาพยนตร์ควรเป็นสิทธิส่วนบุคคล และไม่ควรใช้คำพูดเชิงตำหนิคนรุ่นใหม่แบบเหมารวม

แกนหลักของดราม่าจึงไม่ได้อยู่แค่ “ยืน” หรือ “ไม่ยืน” แต่เป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ คนหนึ่งเลือกแสดงออกตามความเคารพส่วนตัวได้ ขณะเดียวกันอีกคนก็ไม่ควรถูกกดดัน ถ่ายภาพ ประจาน หรือถูกตัดสินจากพฤติกรรมระหว่างนั่งดูหนัง เพราะโรงหนังไม่ใช่ห้องสอบวัดความรักชาติ และไม่ควรกลายเป็นสนามวัดใจคนแปลกหน้า

ด้านบริบททางกฎหมาย ประเด็นการยืนในโรงภาพยนตร์เคยถูกพูดถึงมาหลายครั้งในไทย โดยในอดีตเคยมีกฎหมายวัฒนธรรมที่กำหนดเรื่องการแสดงความเคารพ แต่ภายหลังมีกฎหมายฉบับใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าบางส่วนไปแล้ว อีกทั้งเคยมีคดีกรณีไม่ยืนในโรงหนังที่อัยการสั่งไม่ฟ้องในความผิดมาตรา 112 เนื่องจากพฤติการณ์เพียงไม่ลุกขึ้นยืนยังไม่พอชี้เจตนาดูหมิ่น

อย่างไรก็ตาม การหยิบประเด็นกฎหมายมาอธิบายไม่ได้แปลว่าทุกกรณีจะเหมือนกันทั้งหมด เพราะต้องพิจารณาพฤติการณ์ คำพูด การกระทำ และหลักฐานเฉพาะหน้า แต่ในมุมสังคม สิ่งที่พูดได้ชัดคือ การเคารพกันควรเดินสองทาง คนที่ยืนไม่ควรถูกล้อเลียน คนที่ไม่ยืนก็ไม่ควรถูกคุกคาม

กรณี “ครูแก่” ครั้งนี้จึงสะท้อนช่องว่างทางความคิดระหว่างคนต่างวัยอย่างตรงไปตรงมา คนรุ่นเก่าบางส่วนยังยึดโยงกับธรรมเนียมเดิม ส่วนคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการเลือกแสดงออกมากกว่าเดิม ถ้าคุยกันด้วยเหตุผล เรื่องนี้อาจไม่ต้องกลายเป็นดราม่าใหญ่โต แต่พอขึ้นโซเชียลแล้ว ความเห็นมักวิ่งเร็วกว่าความเข้าใจเสมอ

ท้ายที่สุด ผู้ชมทุกคนจ่ายค่าตั๋วเพื่อเข้าไปดูหนัง ไม่ได้เข้าไปสอบสวนความคิดกันในความมืด การยืนหรือไม่ยืนจึงควรอยู่บนหลักเดียวกันคือ เคารพการตัดสินใจของกันและกัน ไม่บังคับ ไม่ประจาน และไม่ลากคนอื่นมาเป็นเป้าในประเด็นที่สังคมยังเห็นต่าง

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ข้อมูลจาก : thaiger.th

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 10:12 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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