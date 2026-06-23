ญี่ปุ่นจัดสอบ “นินจา” ประจำปี มีผู้สมัครทั้งในประเทศ-ต่างชาติ 130 คน
ญี่ปุ่นจัดสอบ “นินจา” ประจำปี ในพื้นที่เมืองโคคะ จังหวัดชิงะ มีผู้สมัครทั้งในประเทศ-ต่างชาติ 130 คน โดยผู้แต่งชุดนินจาได้คะแนนพิเศษด้วย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่า มีผู้สมัครนับร้อยคนทั้งในญี่ปุ่นและในต่างประเทศเดินทางมาสอบเป็นนินจา ภายในการสองประจำปีที่เมืองโคคะ จังหวัดชิงะ
โดยในปีนี้มีผู้สมัครกว่า 130 คน และมีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 76 ปี ซึ่งผู้ที่สอบผ่านจะได้รับคัมภีร์ประกาศนียบัตรรับรองเป็นนินจา ซึ่งจะแบ่งเป็นสามระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยแบ่งเป็นผู้เข้ารอบระดับเริ่มต้น 93 คน, ระดับกลาง 28 คน และระดับสูง 10 คน
ซึ่งผู้สมัครส่วนใหญ่แต่งชุดเป็นนินจาเพื่อได้รับคำแนนพิเศษด้วย
สำหรับข้อสอบนั้นในระดับเบื้องต้นจะสอบข้อเขียนในการเล่าถึงประวัตินินจา และยิ่งระดับสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งต้องเจาะลึกถึงความลึกซึ้งของประวัติศาสตร์ของการเป็นนินจา นอกจากนี้ยังมีการสอบปาดาวกระจายอีกด้วย
จากผลการทดสอบ พบว่าอัตราการสอบผ่านสำหรับผู้เริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ 90 ระดับกลางร้อยละ 70 และระดับสูงอยู่ที่ร้อยละ 55
สำหรับเบื้องหลังของการสอบเป็นนินจานั้น เกิดขึ้นจากที่กลุ่มโคกะนินจามากฝีมือเคยอาศัยในพื้นที่นี้ เมื่อประมาณ 500 ปีที่แล้ว ซึ่งการสอบที่จัดขึ้นทุกๆปี เปรียบเสมือนเป็นรักษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เอาไว้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ญี่ปุ่น ประกาศ รับสมัครนินจา ตระกูลฟูมะเป็นครั้งแรกในรอบ 400 ปี
- เผยนาทีจับกุม “โจรนินจา” สอดตัวลงไปซ่อนใต้เตียง ยกฟูกปิด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: