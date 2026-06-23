ปู มัณฑนา เปิดใจหลังคดีรุมเร้า ขอรับมือด้วยสติ ลั่น ต้องใช้ชีวิต-ทำงานต่อไป

ปู มัณฑนา โพสต์เปิดใจหลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีแจ้งความเท็จ ลั่น ขอใช้สติรับมือ เคารพกฎหมาย และก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อเดินหน้าดูแลครอบครัวต่อไป
หลังจากที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา หิมะทองคำ เป็นเวลา 2 ปี ไม่รอลงอาญา โดยมี ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ฐานความผิดแจ้งความเท็จ กลั่นแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอาญา และหมิ่นประมาท ก่อนที่ ปู มัณฑนา จะยื่นขอประกันตัวด้วยวงเงิน 45,000 บาท ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว เจ้าตัวขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายยื่นอุทธรณ์ต่อไป และขอเดินทางกลับทันที โดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ล่าสุด ปู มัณฑนา เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Pou Mantana หลังศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษา เปิดใจถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นว่า
“ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา…แบบมีสติ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีทั้งคำวิจารณ์ ข่าวสาร ข้อกล่าวหา การฟ้องร้อง และความขัดแย้งมากมายเกิดขึ้น
บางเรื่องทำให้เสียใจ บางเรื่องทำให้โกรธ บางเรื่องทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือ
การตอบโต้ด้วยอารมณ์ อาจทำให้เราได้ระบายความรู้สึก แต่การรับมือด้วยสติจะทำให้เราเดินต่อไปได้
วันนี้จึงเลือกเคารพกระบวนการยุติธรรม เคารพคำพิพากษาของศาลและใช้สิทธิตามกฎหมายในขั้นตอนที่มีอยู่
สำหรับคนที่เคยสนับสนุน ขอบคุณจากใจ สำหรับคนที่เคยวิจารณ์ก็ขอน้อมรับในส่วนที่เป็นประโยชน์ และสำหรับคนที่ยังมีความเห็นต่างก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย เพราะท้ายที่สุดแล้วดราม่าอาจอยู่ได้ไม่นาน แต่ความจริงจะอยู่ได้นานกว่า
และไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร เรายังต้องใช้ชีวิต ทำงาน ดูแลครอบครัว และเดินหน้าต่อไป
ขอเลือกใช้พลังไปกับสิ่งที่สร้างสรรค์มากกว่าการจมอยู่กับความขัดแย้ง
บทเรียนทุกอย่างที่ผ่านมา ไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอลงแต่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น และมีสติมากกว่าเดิมค่ะ”
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