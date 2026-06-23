ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก “แลร์รี” หัวหน้าแมวจับหนู ดำรงตำแหน่งนานกว่านายกอังกฤษ 6 คน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 09:50 น.
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รู้จัก แลร์รี หัวหน้าแมวจับหนูประจำสำนักคณะรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งนานกว่านายกอังกฤษ 6 คน ภายหลังจากที่ เคียร์ สตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่ง

จากกรณีที่ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังถูกกดดันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเขายอมรับว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่จะนำพรรคแรงงานสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้น

ซึ่งจากการลาออกของนายสตาร์เมอร์นั้น ทำให้เจ้าเหมียวแลร์รี่ แมวลายสลิดเชื้อสายบริติช ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแมวจับหนูประจำสำนักคณะรัฐมนตรี ประจำการ ณ บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง มีทำงานอยู่นานกว่าการดำรงตำแหน่งของนายกอังกฤษแล้ว 6 คน

โดยนายสตาร์เมอร์เป็นคนล่าสุด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แก่ ริชิ ซูนัค, ลิซ ทรัสส์, บอริส จอห์นสัน, เทเรซา เมย์ และ เดวิด คาเมรอน

สำหรับเจ้าเหมียวแลร์รีดำรงตำแหน่งหัวหน้าแมวจับหนูประจำสำนักคณะรัฐมนตรี มานานกว่า 15 ปี โดยมันเป็นหนึ่งในแมวกว่าแสนตัวที่รัฐบาลอังกฤษเลี้ยงดูเพื่อทำหน้าที่จับหนู และถือเป็นหนึ่งในแมวเซเลปที่อยู่คู่บุญกับรัฐบาลอังกฤษมานาน โดยปัจจุบันแลร์รีมีอายุราวๆ 18-19 ปี

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 09:50 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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