นิรมิตเทวาจุติ ออกแถลงการณ์ “อาจารย์น้องไนซ์” จ่อฟ้องอินฟลูฯ หิวแสง ใส่ร้ายเยาวชน
นิรมิตเทวาจุติ ออกแถลงการณ์ “อาจารย์น้องไนซ์” เรียกทีมกฎหมาย จ่อฟ้องอินฟลูฯ หิวแสง ใส่ร้ายเยาวชน บิดเบือนข้อมูลทำให้เสียหาย
เพจเฟซบุ๊ก นิรมิตเทวาจุติ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “อาจารย์น้องไนซ์ เชื่อมจิต” ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง จัดการพวกอินฟลูหิวแสง โดยระบุว่า
เนื่องด้วยมีกลุ่มบุคคลไม้ใกล้ฝั่ง พยายามทำให้ตัวเองเด่นดังเป็นที่รู้จักในสังคม โดยเรื่องตัวเองไม่มีสิ่งใดที่น่าสนใจจึงได้พยายามใส่ร้ายเยาวชน และบุคคลอื่น ๆ เป็นเนืองนิจ
โดยเอาข้อมูลบางส่วนไปดัดแปลงแก้ไขเพื่อทำให้เยาวชน และผู้อื่นเกิดความเสียหาย อาจารย์น้องไนซ์จึงได้เรียกทีมกฎหมายเพื่อหารือกันและให้ดำเนินการฟ้องร้องเพื่อเป็นตัวอย่าง
ก่อนหน้านี้ทางเพจได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า “ขอบคุณชาวหาแสงที่ต้องอาศัยเรื่องราวของคนอื่นเพื่อให้มีคนติดตามช่องทางตนเอง ส่วนทางเราได้โปรโมทโดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย”
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