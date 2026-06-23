ณวัฒน์ ออกโรงป้อง Save หนิง ปัทมา หลังธัญญ่า ถาม เป็นอะไรกับ พี่เป๊ก

พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 หลังจาก “โย” อดีตมือกลองหวานใจของหนิง ปัทมา ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมระบุแคปชั่นชวนสงสัยว่า “เอารูปล่าสุดแล้วกันครับ อาจจะเป็นรูปสุดท้ายก็ได้ครับ” หลังจากนั้นหนิงก็เข้ามาคอมเมนต์ชัดเจนว่า “หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันอีกแล้วนะคะ”
ต่อมา ธัญญ่า โผล่เข้ามาถามกลางวงว่า “แล้วกับพี่เป๊กล่ะ??” ซึ่งหนิง ได้ตอบว่า เป็นพี่ชายที่เคารพ
ปมนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ย้อนไปตั้งแต่ปลายปี 2025 มีกระแสว่าหนิงเป็นมือที่สามทำให้ครอบครัวเป๊ก-ธัญญ่าร้าวฉาน ตอนนั้นหนิง ปัทมาออกมาเคลียร์ว่า ไม่มีอะไรกับเป๊ก สัณณ์ชัย สาบานไม่ได้เป็นมือที่ 3 แค่บังเอิญมีภาพคู่กันบนเวทีที่เชียงใหม่ เพราะตนไปร้องเพลง แต่ไม่ได้ไปด้วยกัน หนิงกับพี่เป๊กเป็นพี่น้องที่สนิทกัน พี่เป๊กเป็นคนขายงานให้งานหนิงจริงๆ
ตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงชัดว่าคอมเมนต์ของธัญญ่าเป็นการหยอกเล่นหรือมีนัยอะไร หลายคนสงสัยว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้น หรือเป็นเพียงการหยอกล้อกันตามประสาคนสนิท ซึ่งต้องรอฟังความจริงจากเจ้าตัวต่อไป
ขณะที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสใหญ่แห่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ได้ออกมาปกป้องหนิง โพสต์สตอรี่ IG พร้อมข้อความว่า Save หนิง ปัทมา
ต่อมา ณวัฒน์เขียนสตอรี่เพิ่มเติมว่า ทำไมไม่ไปถามผู้ชายซึ่งเป็นคนของคุณ มาไล่ถามคนอื่นทำไม ถ้าถามและควบคุมคนในบ้านไม่ได้แล้วจะมาถามให้วุ่นวายทำไม คุณก็รู่ว่านิสัยแต่ละคนเป็นอย่างไร
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