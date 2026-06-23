ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง “ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์” เป็นเลขาฯ รมต.พลังงาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 09:24 น.
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ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์" เป็นเลขาฯ รมต.พลังงาน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง “ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์” เป็นเลขาฯ “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจาานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามประกาศลงวันที่ 30 มีนาคม 2569 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ราชกิจจานุเบกษา

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 09:24 น.
78
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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