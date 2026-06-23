ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง “ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์” เป็นเลขาฯ รมต.พลังงาน
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง “ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์” เป็นเลขาฯ “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจาานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ความว่า
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามประกาศลงวันที่ 30 มีนาคม 2569 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
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