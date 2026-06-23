สรุปคดีโกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ เริ่มต้นก็โกง แล้วจะหวังอะไรตอนเข้าไปทำงาน
ตำรวจ บก.ปปป. ร่วม ป.ป.ช. ค้นบ้านพักบางใหญ่ นนทบุรี พบคอมพิวเตอร์ 18 ชุด สำเนากระดาษคำตอบราว 3,000 ราย โยงสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568
คดีโกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่กลายเป็นประเด็นร้อนทันที หลังตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 หลังได้รับข้อมูลร้องเรียนว่ามีขบวนการรับเงินช่วยผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่น
คดีนี้น่าจับตาเพราะไม่ได้เป็นเพียงข่าว “ฝากสอบ” แบบลอย ๆ แต่เจ้าหน้าที่พบพยานหลักฐานจำนวนมากในสถานที่ตรวจค้น ทั้งคอมพิวเตอร์และซีพียู 18 ชุด อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ รายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศ และสำเนากระดาษคำตอบจำนวนมาก เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ
จากข้อมูลการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบสำเนากระดาษคำตอบของการสอบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ประมาณ 3,000 ราย และตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จแล้วประมาณ 2,000 ราย ตัวเลขนี้ทำให้คดีถูกมองว่าเป็นหนึ่งในขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นขนาดใหญ่ เพราะกระทบต่อทั้งระบบการสอบและความเชื่อมั่นของคนที่อ่านหนังสือสอบจริงจัง
ชนวนของคดีเริ่มจากข้อมูลร้องเรียนและคลิปเสียงที่ระบุว่า มีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่มแอบอ้างว่ามีเส้นสายภายใน สามารถช่วยให้ผู้สมัครสอบผ่านได้ โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับบางตำแหน่ง และอาจสูงถึง 700,000-800,000 บาท ในพื้นที่หรือตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูง พูดง่าย ๆ คือ ถ้าข้อมูลนี้พิสูจน์ได้จริง คนตั้งใจอ่านหนังสือเจอเกมที่ไม่ใช่ข้อสอบ แต่เป็นเกมหลังห้องสอบ แบบนี้ใครจะไม่เดือด
การสอบที่เกี่ยวข้องคือการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 ซึ่งเปิดรับสมัครหลายกลุ่มตำแหน่งทั่วประเทศ รวม 87 ตำแหน่ง 6,669 อัตรา ภายใต้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. การสอบลักษณะนี้มีความสำคัญมาก เพราะผลสอบนำไปสู่การบรรจุบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
รายงานระบุว่า ผู้ต้องสงสัยสำคัญรายหนึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบทบาท ความเชื่อมโยง และขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น รวมถึงผู้เข้าสอบหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายเบื้องต้นจากขบวนการนี้ไว้สูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาท ตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนแค่จำนวนเงินที่อาจมีการเรียกรับ แต่ยังโยงกับความเสียหายทางระบบราชการ หากมีผู้ที่สอบผ่านด้วยวิธีไม่สุจริตเข้าไปทำงานในองค์กรท้องถิ่น เพราะตำแหน่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับงบประมาณ งานบริการประชาชน และการบริหารพื้นที่โดยตรง
ประเด็นที่ทำให้สังคมตั้งคำถามหนักคือ หากใครบางคนเริ่มต้นเส้นทางราชการด้วยการจ่ายเงินซื้อผลสอบ แล้วประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรว่าคนเหล่านั้นจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์หลังเข้าระบบแล้ว นี่คือจุดที่ทำให้วลี “แค่เริ่มต้นก็โกงแล้ว” กลายเป็นคำอธิบายความรู้สึกของคนจำนวนมากได้ตรงเกินไปหน่อย แต่ก็ปฏิเสธยาก
ในทางกฎหมาย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยังถือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องสงสัย จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด เจ้าหน้าที่จึงต้องพิสูจน์เส้นทางเงิน ตรวจสอบข้อมูลดิจิทัล เทียบรายชื่อผู้เข้าสอบกับหลักฐานกระดาษคำตอบ และแยกให้ชัดว่าใครเป็นผู้จัดการ ใครเป็นนายหน้า ใครเป็นผู้จ่ายเงิน และใครเป็นเจ้าหน้าที่ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต
สำหรับผู้สมัครสอบทั่วไป เรื่องนี้ควรตามต่ออย่างใกล้ชิด เพราะหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีผู้เข้าสอบสมยอมให้มีการเรียกรับเงินหรือทุจริตสอบจริง ผู้สมัครกลุ่มนั้นอาจถูกปรับให้ตก ถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบท้องถิ่น และยังเสี่ยงรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา ไม่ใช่แค่สอบไม่ผ่าน แต่อนาคตในระบบราชการอาจจบยาวกว่านั้น
คดีนี้จึงไม่ใช่แค่การจับขบวนการโกงสอบ แต่เป็นการทดสอบความจริงจังของรัฐในการปกป้องระบบคัดเลือกคนเข้าราชการท้องถิ่น เพราะถ้าปล่อยให้กระดาษคำตอบถูกแก้หลังสอบได้ คำว่า “ความสามารถ” ก็แพ้คำว่า “เงินสด” ตั้งแต่หน้าประตูสนามสอบแล้ว
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