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กองทัพอากาศ ยืนยัน F-16 ขึ้นบินจริง ฝึกการโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 09:20 น.
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แฟ้มภาพ

กองทัพอากาศ ยืนยัน F-16 ขึ้นบินจริง หลังมีประชาชนในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาได้ยิน เผยฝึกการโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน

จากกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบิน F-16 ขึ้นบิน และได้เกิดข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนั้น

ล่าสุดกองทัพอากาศชี้แจงว่า เป็นการฝึกตามวงรอบปกติทุกเดือน จะมีการฝึกบินในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของกองทัพตลอด 24 ชั่วโมง โดยบินในเส้นทางการฝึกพื้นที่ชายแดน แต่อยู่ในน่านฟ้าของไทย ไม่เคยมีการล้ำเขตแดนฝ่ายตรงข้ามแน่นอน

“ประชาชนตื่นตัวเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพื่อจะได้รู้ว่ากองทัพอากาศตื่นตัวตลอดเวลา และมีการฝึกบินกลางคืนต่อเนื่องเป็นประจำ ทั้งนี้อยากให้ประชาชนตามแนวชายแดนได้เข้าใจว่า เสียง F-16 คือเสียงของความมีเอกราช และอธิปไตยไทย เพราะเรายังบินอยู่ได้” กองทัพอากาศ ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 มิ.ย. 69 กองทัพอากาศเคยส่ง F-16 MLU Cobra ปฎิบัติการกลางคืน เพื่อดำรงความพร้อมรบ และเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิด เพื่อสะท้อนขีดความสามารถ กองทัพอากาศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามแนวชายแดน พร้อมเฝ้าระวัง และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ เมื่อเดือน ก.พ. เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” โพสต์ภาพ กองทัพอากาศฝึกการโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน คือช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการรบ

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กองทัพอากาศ ยืนยัน F-16 ขึ้นบินจริง ฝึกการโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 09:20 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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