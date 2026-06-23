กองทัพอากาศ ยืนยัน F-16 ขึ้นบินจริง ฝึกการโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน
กองทัพอากาศ ยืนยัน F-16 ขึ้นบินจริง หลังมีประชาชนในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาได้ยิน เผยฝึกการโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน
จากกรณีที่มีประชาชนในพื้นที่ในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ยินเสียงเครื่องบิน F-16 ขึ้นบิน และได้เกิดข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนั้น
ล่าสุดกองทัพอากาศชี้แจงว่า เป็นการฝึกตามวงรอบปกติทุกเดือน จะมีการฝึกบินในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของกองทัพตลอด 24 ชั่วโมง โดยบินในเส้นทางการฝึกพื้นที่ชายแดน แต่อยู่ในน่านฟ้าของไทย ไม่เคยมีการล้ำเขตแดนฝ่ายตรงข้ามแน่นอน
“ประชาชนตื่นตัวเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพื่อจะได้รู้ว่ากองทัพอากาศตื่นตัวตลอดเวลา และมีการฝึกบินกลางคืนต่อเนื่องเป็นประจำ ทั้งนี้อยากให้ประชาชนตามแนวชายแดนได้เข้าใจว่า เสียง F-16 คือเสียงของความมีเอกราช และอธิปไตยไทย เพราะเรายังบินอยู่ได้” กองทัพอากาศ ระบุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 5 มิ.ย. 69 กองทัพอากาศเคยส่ง F-16 MLU Cobra ปฎิบัติการกลางคืน เพื่อดำรงความพร้อมรบ และเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิด เพื่อสะท้อนขีดความสามารถ กองทัพอากาศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามแนวชายแดน พร้อมเฝ้าระวัง และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ เมื่อเดือน ก.พ. เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” โพสต์ภาพ กองทัพอากาศฝึกการโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืน คือช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการรบ
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