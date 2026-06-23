ข่าวดาราบันเทิง

ธัญญ่า จี้ถาม หนิง ปัทมา เป็นอะไรกับ ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ หลังเลิกแฟนหนุ่ม โพสต์พ้อถูกทิ้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 09:38 น.
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ญญ่า ยิงคำถามตรง หนิง ปัทมา โยง เป๊ก สัณณ์ชัย

เกิดอะไรขึ้น? ธัญญ่า ธัญญาเรศ โผล่เมนต์ถาม ‘หนิง ปัทมา’ จี้ถามความสัมพันธ์ ‘เป็ก สัณณ์ชัย’ หลังเลิกแฟนหนุ่ม โพสต์ตัดพ้อ “รู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว”

ชาวโซเชียลแห่มุง จู่ ๆ แฟนหนุ่มของ หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ เจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 โพสต์ภาพคู่แฟนสาวขณะซบไหล่ พร้อมแคปชั่นชวนตั้งคำถามว่า “เอารูปล่าสุดเเล้วกันครับ (อาจจะเป็นรูปสุดท้ายก็ได้ครับ)” จากนั้นมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า “เอาอีกแล้ว” จนเจ้าตัวออกมาตอบกลับว่า “รู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว”

กระทั่งในเวลาต่อมา ธัญญ่า ธัญญาเรศ เข้ามาคอมเมนต์ถามความสัมพันธ์กับ เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล ระบุว่า “แล้วกับพี่เป๊กหล่ะ??” ฝั่ง หนิง ปัทมา เข้ามาตอบกลับเคลียร์ความสงสัยว่า “เป็นพี่ที่เคารพค่ะ”

แฟนหนิง ปัทมาประกาศเลิก
ภาพจาก Facebook : Natthapong Charoenrat

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ชาวเน็ตตาดีย้อนขุดพบว่าอดีตแฟนของสาวหนิงเคยเจอกับ ธัญญ่า โดยมีการโพสต์ภาพคู่ พร้อมระบุแคปชั่นว่า “บังเอิญโลกกลม… ยินดีที่ได้เจอกันครับพี่” งานนี้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่าเป็นเรื่องบังเอิญจริงอย่างที่ระบุไว้ใช่หรือไม่

อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมจากทาง ธัญญ่า, เป็ก และ หนิง หากมีการเคลื่อนไหวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

แฟน หนิง ปัทมา เมนต์หลังเลิก
ภาพจาก Facebook : Natthapong Charoenrat
ธัญญ่า เมนต์ถาม สถานะ หนิงและเป๊ก
ภาพจาก Facebook : Natthapong Charoenrat
แฟน หนิง ปัทมา โพสต์ภาพคู่ ธัญญ่า
ภาพจาก Facebook : Natthapong Charoenrat

ธัญญ่า ธัญญาเรศ กับ เป็ก สัณชัยหนิง ปัทมา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 09:38 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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