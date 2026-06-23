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ย้อนสัมภาษณ์ หนิง ปัทมา ยันชัดเป็นอะไรกับ เป๊ก สัณณ์ชัย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 09:10 น.
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ย้อนสัมภาษณ์ หนิง ปัทมา ยันชัดเป็นอะไรกับ เป๊ก สัณณ์ชัย

จากกรณี “โย” อดีตมือกลองหวานใจของหนิง ปัทมา ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นชวนสงสัยว่า “เอารูปล่าสุดแล้วกันครับ อาจจะเป็นรูปสุดท้ายก็ได้ครับ” พร้อมตอบคอมเมนต์ว่า รู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว หลังจากนั้นหนิงก็เข้ามาคอมเมนต์ปิดความสัมพันธ์อย่างชัดเจนว่า “หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันอีกแล้วนะคะ”

จุดที่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ อยู่ที่คอมเมนต์ของธัญญ่า ที่โผล่เข้ามาถามกลางวงว่า “แล้วกับพี่เป๊กล่ะ??” ซึ่งหนิงตอบว่า เป็นพี่ชายที่เคารพ ทำให้ชาวเน็ตจับโยงไปยังประเด็นเก่าทันที

ย้อนกลับไป ธันวาคม 2568 หนิง ปัทมา สมัยเป็นมิสแกรนด์ชลบุรีปี 2026 ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นร้อนที่ถูกโยงในไลฟ์สดของ ธัญญ่า กับ เป๊ก สัณณ์ชัย ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับ “พี่เป๊ก” เป็นเพียงพี่น้องที่สนิทสนมกันและเป็นผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเรื่องงานเท่านั้น

หนิงสาบานว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือ แต่อย่างใด ไม่ได้เป็นคนที่ไปเชียงใหม่ตามที่เป็นกระแสข่าวลือ ตนเลือกที่จะไม่รีบร้อนแก้ตัวในตอนแรก เพราะเชื่อว่าความจริงจะปรากฏออกมาเอง และการที่ตัดสินใจเดินหน้าประกวดมิสแกรนด์ต่อแทนที่จะสละสิทธิ์ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ใจของตนเอง

แม้จะมีกระแสข่าวลือที่ทำให้ต้องกังวลในตอนแรกว่าจะกระทบต่อเวทีการประกวด แต่ในวันนี้หนิงรู้สึกสบายใจขึ้นมากหลังจากได้ชี้แจงความจริงต่อสาธารณะ พร้อมขอบคุณแฟนคลับที่คอยเป็นกำลังใจและฝากให้ทุกคนรอติดตามผลงานในเวทีการประกวดครั้งนี้ด้วย

สุดท้ายหนิง ปัทมาก็ทำสำเร็จ คว้ามง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 มาครอง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 09:10 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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