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CIB บุกปราบขบวนการโกงข้อสอบ เจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 08:55 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 08:57 น.
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ขอบคุณภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปปป

เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง จับมือ ป.ป.ช. บุกปราบขบวนการโกงข้อสอบ เจอกระดาษคำตอบ 3 พันใบ มูลค่าเสียหาย 4.5 พันล้าน

ตำรวจ กก.2 บก.ปปป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. นำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ ค.618/2569 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2569 เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมี นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี เป็นผู้นำตรวจค้น
การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจาก มีการร้องเรียนพร้อมหลักฐานและคลิปเสียงระบุว่า มีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่ม แอบอ้างว่ามี “เส้นสายภายใน” สามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยขบวนการนี้จะเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป และราคาเพิ่มสูงถึง 700,000 – 800,000 บาท หากเป็นการสอบในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง

สำหรับการสอบดังกล่าว เป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ปี 2568 (ประกาศเมื่อวันที่ 17 ก.พ.2568) ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งหมด 87 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 6,669 อัตรา

ขอบคุณภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปปป

ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า บ้านพักใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ดังกล่าว ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับ “แก้ไขกระดาษคำตอบ” เพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงิน โดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือ นายบี (นามสมมุติ) ปัจดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่ง จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี้

จากการข้าตรวจค้นอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมาก ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์และซีพียู (CPU) จำนวน 18 ชุด ที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบ, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (External Hard Drive/ข้อมูลดิจิทัล) บรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศ , บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศที่ขบวนการนี้ต้องดำเนินการแก้ไขคะแนนเพื่อให้สอบผ่าน และ สำเนากระดาษคำตอบของการสอบเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2568 ของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 ราย โดยตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 2,000 ราย

จากการประเมินเบื้องต้น ขบวนการทุจริตสอบครั้งใหญ่นี้สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึงสี่พันห้าร้อยล้านบาท

ต่อมาตำรวจและ ป.ป.ช. ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการรายอื่น รวมถึงข้าราชการและผู้เข้าสอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งใหญ่ในครั้งนี้ต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 08:55 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 08:57 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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