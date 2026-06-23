โฆษกสำนักนายกฯ โต้ ครม.เงา ไม่มีระบอบสีน้ำเงิน เป็นการกล่าวหาลอยๆ
โฆษกสำนักนายกฯ โต้ ครม.เงา ไม่มีระบอบสีน้ำเงิน เป็นการกล่าวหาลอยๆ ของพรรคประชาชน ยอมรับว่าภูเก็ตมีปัญหา แต่รัฐบาลเดินหน้าแก้ไข
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจง กรณี “ครม.เงา” โดยนายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต พรรคประชาชนกล่าวช่วงหนึ่งในที่ประชุม ครม.เงา เกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการ ในพื้นที่ภูเก็ต และการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า วันนี้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ต ไม่ใช่แค่การย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ และย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 แต่มันส่อถึงระบอบสีน้ำเงิน ที่พยายามหยั่งรากลึกในพื้นที่ และจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่แค่ปัญหารายบุคคล แต่เป็นปัญหาของโครงสร้างผู้มีอิทธิพลที่หยั่งรากลึกลงในระบบในพื้นที่
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลเป็นปัญหาที่หยั่งลึกและสะสมมายาวนาน รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้องการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากผลการบูรณาความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจพบบริษัทที่มีพฤติการณ์เป็นนอมินี จำนวน 10 บริษัท ที่ดิน 4 แปลง จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 50.5 ตร.ว. มูลค่าประมาณ 116 ล้านบาท และศาลอนุมัติหมายจับชาวต่างชาติ 12 คน /หมายจับ 13 หมายจับ และบริษัทที่ครอบครองที่ดิน ซื้อและครอบครองที่ดิน ซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง จำนวน 39 บริษัท ที่ดิน 52 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 62.5 ตร.ว. มูลค่าประมาณ 115 ล้านบาท ศาลอนุมัติหมายค้น 29 หมายค้น รวมที่ดินกลุ่มที่ 1 และ 2 จำนวน 56 แปลง เนื้อที่ 15 ไร่ 13 ตร.ว. มูลค่าประมาณ 231 ล้านบาท
นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่างลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้สร้างสร้างภาพ และไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับไหน ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมาย จะต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเว้น ทุกอย่างทำงานอย่างเป็นขั้นตอนผ่านการบูรณาความร่วมมือทุกส่วนราชการ ทุกระดับ ส่วนการโยกย้ายผู้ว่าราชการ ชัดเจนว่าเป็นการย้ายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดีขึ้น เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ต ไม่ได้เป็นการวางตัวข้าราชการเพื่อสนองพรรคการเมือง ขอย้ำว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินอย่างที่พรรคประชาชนกล่าวหาลอย ๆ เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมือง หากมีข้อมูลการเก็บส่วยหรือมีข้อมูลมาเฟีย ขอให้ส่งข้อมูลให้รัฐบาล รัฐบาลพร้อมดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่ว่าใครก็ไม่มีการละเว้นโทษ
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