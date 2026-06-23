ข่าวการเมือง

โฆษกสำนักนายกฯ โต้ ครม.เงา ไม่มีระบอบสีน้ำเงิน เป็นการกล่าวหาลอยๆ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 08:37 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 08:37 น.
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โฆษกสำนักนายกฯ โต้ ครม.เงา ไม่มีระบอบสีน้ำเงิน เป็นการกล่าวหาลอยๆ ของพรรคประชาชน ยอมรับว่าภูเก็ตมีปัญหา แต่รัฐบาลเดินหน้าแก้ไข

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจง กรณี “ครม.เงา” โดยนายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต พรรคประชาชนกล่าวช่วงหนึ่งในที่ประชุม ครม.เงา เกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการ ในพื้นที่ภูเก็ต และการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า วันนี้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ต ไม่ใช่แค่การย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ และย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 แต่มันส่อถึงระบอบสีน้ำเงิน ที่พยายามหยั่งรากลึกในพื้นที่ และจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่แค่ปัญหารายบุคคล แต่เป็นปัญหาของโครงสร้างผู้มีอิทธิพลที่หยั่งรากลึกลงในระบบในพื้นที่

นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลเป็นปัญหาที่หยั่งลึกและสะสมมายาวนาน รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้องการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากผลการบูรณาความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจพบบริษัทที่มีพฤติการณ์เป็นนอมินี จำนวน 10 บริษัท ที่ดิน 4 แปลง จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 50.5 ตร.ว. มูลค่าประมาณ 116 ล้านบาท และศาลอนุมัติหมายจับชาวต่างชาติ 12 คน /หมายจับ 13 หมายจับ และบริษัทที่ครอบครองที่ดิน ซื้อและครอบครองที่ดิน ซึ่งมีจำนวนคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง จำนวน 39 บริษัท ที่ดิน 52 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 62.5 ตร.ว. มูลค่าประมาณ 115 ล้านบาท ศาลอนุมัติหมายค้น 29 หมายค้น รวมที่ดินกลุ่มที่ 1 และ 2 จำนวน 56 แปลง เนื้อที่ 15 ไร่ 13 ตร.ว. มูลค่าประมาณ 231 ล้านบาท

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่างลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้สร้างสร้างภาพ และไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับไหน ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบดำเนินการที่ผิดต่อกฎหมาย จะต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเว้น ทุกอย่างทำงานอย่างเป็นขั้นตอนผ่านการบูรณาความร่วมมือทุกส่วนราชการ ทุกระดับ ส่วนการโยกย้ายผู้ว่าราชการ ชัดเจนว่าเป็นการย้ายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดีขึ้น เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ต ไม่ได้เป็นการวางตัวข้าราชการเพื่อสนองพรรคการเมือง ขอย้ำว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินอย่างที่พรรคประชาชนกล่าวหาลอย ๆ เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมือง หากมีข้อมูลการเก็บส่วยหรือมีข้อมูลมาเฟีย ขอให้ส่งข้อมูลให้รัฐบาล รัฐบาลพร้อมดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่ว่าใครก็ไม่มีการละเว้นโทษ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 08:37 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 08:37 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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