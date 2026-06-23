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“เคียร์ สตาร์เมอร์” นายกอังกฤษลาออกจากตำแหน่ง จ่อได้นายกคนที่ 5 ในรอบ 4 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 08:27 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 08:27 น.
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เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกอังกฤษลาออกจากตำแหน่ง หลังทนแรงกดดันไม่ไหว จ่อได้นายกคนที่ 5 ในรอบ 4 ปี แอนดี้ เบิร์นแฮม เป็นตัวเต็ง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังถูกกดดันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเขายอมรับว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่จะนำพรรคแรงงานสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป

โดยเขาได้เปิดไทม์ไลน์ในการหาผู้นำคนใหม่ โดยจะเปิดให้เสนอชื่อในวันที่ 9 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 16 กรกฎาคม ซึ่งระหว่างนี้เขาจะดำรงตำแหน่งจนกว่าการเลือกสรรจะเสร็จสิ้น และคาดว่าจะได้นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ในวันที่ 1 สิงหาคม

นายสตาร์เมอร์กล่าวอีกว่า เขาจะสนับสนุนคนที่มาแทนเขาอย่างเต็มที่ โดยรู้ว่าพวกเขาจะได้รับมรดกเป็นประเทศอังกฤษที่แข็งแกร่งและยุติธรรมกว่าที่ตนได้รับเมื่อสองปีก่อนมาก

เบื้องต้นนายแอนดี้ เบิร์นแฮม ได้ประกาศว่าเขาจะลงสมัครชิงเก้าอี้ ซึ่งเขาเป็นตัวเต็งในเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนต่อไป

ทั้งนี้อังกฤษกำลังจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ในรอบ 4 ปี โดยการกดดันครั้งนี้เป็นผลจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อ ซึ่งผลการเลือกตั้งถือว่าเป็นหายนะสำหรับนายสตาร์เมอร์และพรรคแรงงาน โดยจำนวนเก้าอี้สมาชิกสภาเทศบาลลดลงไปอย่างมาก และมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลน้อยกว่าพรรคปฏิรูปสหราชอาณาจักรที่คว้าไป 1,451 ที่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

รวมถึงชัยชนะผลการเลือกตั้งซ่อมเมกเกอร์ฟิลด์ ในเกรทแมนเชสเตอร์ ของแอนดี้ เบิร์นแฮม อย่างถล่มทลาย เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้นายสตาร์เมอร์อาจจะเลือกลาออกในที่สุด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มิ.ย. 2569 08:27 น.| อัปเดต: 23 มิ.ย. 2569 08:27 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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