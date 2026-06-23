แหล่งแปรรูปก๊าซ LNG กาตาร์ระเบิด ตาย 13 บาดเจ็บ 66 ราย
แหล่งแปรรูปก๊าซ LNG กาตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในย่านอุตสาหกรรมระเบิด เสียชีวิตแล้ว 13 ศพ บาดเจ็บ 66 ราย ยืนยันเป็นแค่อุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุสถานที่แปรรูปก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใหญ่สุดระเบิดในย่านอุตสาหกรรมราสลัฟฟาน ประเทศกาตาร์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 13 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 66 ราย
โดยทางการกาตาร์ระบุว่า สถานแปรรูปดังกล่าวประสบอุบัติเหตุทางเทคนิค ไม่ใช่การก่อวินาศกรรมหรือการโจมตีแต่อย่างใด แต่ไม่ได้ระบุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไร และกำลังอยู่ในระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม
นอกจากนี้ทางการกาตาร์ยังระบุอีกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการส่งออกพลังงานของประเทศแต่อย่างใด
ทั้งนี้ทางการยังได้เปิดเผยอีกด้วยว่าแหล่งพลังงานดังกล่าวได้ยุติการทำงานเพื่อปรับปรุงเร่งด่วนตั้งแต่ธันวาคม 2568 และเพิ่มกลับเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก่อนจะเกิดระเบิดขึ้นในที่สุด
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