พรรคประชาชน-ดร.โจ นัดปราศรัยโค้งสุดท้าย เลือกตั้งผู้ว่า กทม. 26 มิ.ย.
พรรคประชาชน-ดร.โจ นัดปราศรัยโค้งสุดท้าย เลือกตั้งผู้ว่า กทม. 26 มิ.ย. 69 เปิดเวทีให้ทุกคนมาพูด เขียนถึงกรุงเทพที่อยากเห็น
พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงช่วงโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ระบุว่า “เรียน ประชาชนผู้ยังเชื่อในการเปลี่ยนแปลง
ตลอดสองเดือนของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พวกเราเดินหน้าเสนอนโยบาย แนะนำผู้สมัคร นำเสนอปัญหาของกรุงเทพในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่คอรัปชั่นใต้พรม ไปจนถึงปัญหาเรื้อรังอย่างน้ำท่วม รถติด
ในโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง สิ่งที่เราอยากทำ ไม่ใช่การพูดให้ประชาชนฟัง แต่คือการเปิดเวทีให้ทุกคนมาพูด มาเขียนถึงกรุงเทพที่เราอยากเห็นด้วยกัน หากคุณยังเชื่อในการเปลี่ยนแปลงผ่านคูหาเลือกตั้ง
หากคุณเชื่อว่าผู้ว่ากรุงเทพ ในฐานะผู้ว่าหนึ่งเดียวของประเทศที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องทำมากกว่างานพื้นฐาน ซ่อมแซมเมือง หากคุณยังอยากเห็นพรรคประชาชนได้บริหารประเทศ สร้างการเปลี่ยนแปลง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงาน ‘เติมกรุงเทพให้เต็ม 10’
สวนเบญจกิติ (ลานการแสดงกลางแจ้ง) 26 มิถุนายน 2569 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป แนะนำให้พกร่มหรือเสื้อกันฝนมา ถ่ายทอดสด ที่ Facebook page พรรคประชาชน และ โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
สส. และผู้สมัคร ส.ก. กรุงเทพมหานคร
มาพูด มาถาม มาทบทวนความหวังถึงการเมืองดี ที่จะนำมาซึ่งปากท้องดี มีอนาคต แล้ว 28 มิถุนายนนี้ เปิดประตูให้พวกเราเข้าไปทำงาน ผ่านปลายปากกาของคุณ”
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