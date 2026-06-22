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เช็กขั้นตอน เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. บัตรสีไหนเลือกใคร ก่อนเข้าคูหา 28 มิ.ย. นี้
เช็กขั้นตอน เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. แนะนำวิธีรับบัตร 2 สี เข้าคูหากากบาทให้ถูกต้อง บัตรสีไหนเลือกใคร ก่อนเข้าคูหา 28 มิ.ย. นี้
เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โพสต์ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเอง
- ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
- รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. บัตรสีเขียว และบัตรเลือกตั้ง ส.ก. บัตรสีชมพู
- เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) เลือกผู้สมัครที่ต้องการ
- พับบัตรและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเอง
อย่าลืมศึกษาขั้นตอนให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมั่นใจทุกขั้นตอน ติดตามข้อมูลได้ที่ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569
- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร https://เลือกตั้งกรุงเทพ69.com/?page_id=1943
- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) https://เลือกตั้งกรุงเทพ69.com/?page_id=1890
- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection-local/
- ค้นหาสถานที่เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. https://exam.bangkok.go.th/vmap/
- ช่องทางการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง https://เลือกตั้งกรุงเทพ69.com/?p=437
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