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อาร์เจนตินา พบ ออสเตรีย ฟุตบอลโลก 2026 ดูบอลสด ทายผลบอล 11 ตัวจริง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 18:20 น.
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อาร์เจนตินา พบ ออสเตรีย ฟุตบอลโลก 2026 ดูบอลสด ทายผลบอล 11 ตัวจริ ง

พรีวิวฟุตบอลโลก 2026 อาร์เจนตินา พบ ออสเตรีย ศึกชี้ชะตาหัวตารางกลุ่มเจ ดูบอลสด ดูบอลออนไลน์ Monomax

แชมป์เก่าจอมเก๋าเจอม้ามืดยุโรปที่กลับมาเล่นรอบสุดท้ายครั้งแรกในรอบ 28 ปี เกมนี้ใครชนะแทบจะการันตีตั๋วเข้ารอบทันที

ดูบอลสด อาร์เจนตินา พบ ออสเตรีย Monomax

  • ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเจ นัดที่ 2
  • สนามดัลลัส สเตเดียม (เอทีแอนด์ที สเตเดียม) เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
  • เที่ยงคืนตรง คืนวันจันทร์ที่ 22 เข้าสู่เช้ามืดวันอังคารที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาประเทศไทย
  • ผู้ตัดสิน อามิน โมฮัมเหม็ด โอมาร์ (อียิปต์)
อาร์เจนตินา พบ ออสเตรีย ฟุตบอลโลก 2026 ดูบอลสด ทายผลบอล 11 ตัวจริ ง
Argentina’s Lionel Messi (10) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

วิเคราะห์บอลก่อนแข่ง

สองทีมเปิดหัวด้วยชัยชนะเหมือนกัน ตอนนี้มีแต้มเท่ากันทีมละ 3 คะแนน อาร์เจนตินานำเป็นจ่าฝูงกลุ่มเจด้วยผลต่างประตูที่ดีกว่า เกมนัดนี้จึงเป็นการตัดสินหัวตาราง ใครเก็บชัยได้แทบจะปิดประตูเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย แม้ยังเหลือเกมสุดท้ายในกลุ่ม

อาร์เจนตินาในฐานะแชมป์เก่ากำลังไล่ล่าประวัติศาสตร์ เพราะยังไม่มีชาติใดป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จนับตั้งแต่บราซิลทำไว้เมื่อปี 1962 ส่วนออสเตรียถ้าสร้างเซอร์ไพรส์เก็บแต้มจากแชมป์เก่าได้ จะกลายเป็นผลงานช็อกโลกที่สุดของรอบแบ่งกลุ่มทันที

อันดับโลกฟีฟ่า

🇦🇷 อาร์เจนตินา รั้งอันดับ 1 ของโลก (อัปเดตล่าสุด 11 มิถุนายน 2026) 🇦🇹 ออสเตรีย อยู่ราวอันดับ 21 ของโลก

ช่องว่างอันดับโลกห่างกันลิบลับ ฝ่ายหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลก อีกฝ่ายเป็นทีมระดับกลางตารางของยุโรป แต่ฟอร์มในช่วงหลังของออสเตรียก็ไม่ธรรมดาอย่างที่อันดับบอก

ผลงาน สถิติในทัวร์นาเมนต์

อาร์เจนตินา

ทัพฟ้าขาวมาเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่ 19 และเข้ารอบสุดท้ายติดต่อกันเป็นครั้งที่ 14 คว้าแชมป์โลกมาแล้ว 3 สมัย (ปี 1978, 1986 และ 2022) เกมเปิดสนามถล่มแอลจีเรีย 3-0 จากแฮตทริกของ ลิโอเนล เมสซี ที่ยิงคนเดียวทั้งสามลูก

แฮตทริกลูกนี้คือแฮตทริกฟุตบอลโลกลูกแรกในชีวิตของเมสซี และทำให้เขามีสถิติยิงประตูในฟุตบอลโลกรวม 16 ลูก เสมอกับ มิโรสลาฟ โคลเซ ตำนานทีมชาติเยอรมนี เหลืออีกแค่ลูกเดียวก็จะขึ้นเป็นเจ้าของสถิติยิงสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้เมสซียังครองสถิติลงเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดตลอดกาลถึง 26 นัด

ฟอร์มก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ก็ร้อนแรง ชนะรวด 8 นัดติดต่อกัน และเก็บคลีนชีตได้เกือบทุกนัด ยกเว้นเพียงนัดเดียวเท่านั้น

ออสเตรีย

ทัพอินทรีแห่งยุโรปกลางหวนคืนสู่เวทีฟุตบอลโลกอีกครั้งในรอบ 28 ปี ภายใต้การคุมทีมของ ราล์ฟ รังนิค กุนซือสายบีบเกมตัวจริง เกมเปิดสนามเอาชนะจอร์แดน 3-1 แต่สกอร์ดูสวยกว่าเนื้อผ้าจริงพอสมควร เพราะออสเตรียได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของคู่แข่งในครึ่งหลัง ก่อนปิดท้ายด้วยจุดโทษของ มาร์โก อาร์เนาโตวิช ในนาทีทดเจ็บช่วงท้ายเกม

จุดแข็งที่น่ากลัวที่สุดของออสเตรียคือเกมรับ นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เสียประตูไปเพียง 6 ลูกจาก 12 นัด และก่อนเข้าฟุตบอลโลกก็ชนะเกมอุ่นเครื่องรวดทุกนัด เกมรับเหนียวแน่นบวกกับเกมเพรสซิ่งดุดันคืออาวุธหลักที่จะใช้สู้กับแชมป์เก่า

อาร์เจนตินา พบ ออสเตรีย ฟุตบอลโลก 2026 ดูบอลสด ทายผลบอล 11 ตัวจริ ง
Austria’s Marcel Sabitzer responds to a question as head coach Ralf Rangnick, left, looks on during a news conference ahead of his team’s World Cup Group J soccer match against Argentina, Sunday, June 21, 2026, in Arlington, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez)

สถิติน่าสนใจ

อาร์เจนตินาลุ้นเป็นชาติที่ 3 ของโลกที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จ และเป็นชาติแรกที่ทำได้นับตั้งแต่บราซิลในยุค 1958 และ 1962

เมสซีกลายเป็นผู้เล่นอาร์เจนตินาที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกตอนอายุมากที่สุด ด้วยวัย 38 ปี 357 วัน จากเกมที่พบแอลจีเรีย

ออสเตรียคือเจ้าของสถิติพลิกกลับมาเอาชนะได้ห่างที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก จากเกมเฉือนสวิตเซอร์แลนด์ 7-5 เมื่อปี 1954 หลังตามหลังก่อน 0-3

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปต้ายกให้อาร์เจนตินาเป็นเต็งที่ 4 ในการลุ้นแชมป์โลกสมัยนี้

สถิติการเจอกัน Head to head

พบกันมาแล้วเพียง 2 ครั้ง ทั้งหมดเป็นเกมอุ่นเครื่อง ไม่เคยเจอกันในเกมที่มีความหมายอย่างเป็นทางการมาก่อนเลย

  • ปี 1980 ที่กรุงเวียนนา อาร์เจนตินาชนะขาด 5-1
  • ปี 1990 ที่กรุงเวียนนาเช่นกัน เสมอกัน 1-1

เจนตินายังไม่เคยแพ้ออสเตรียมาก่อน ชนะหนึ่งเสมอหนึ่ง จึงถือเป็นครั้งแรกในรอบ 36 ปี และเป็นครั้งแรกในเวทีระดับเมเจอร์ของจริง

Argentina’s Lionel Messi reacts after scoring his third goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel)

คาดการณ์ 11 ตัวจริง อาร์เจนตินา (4-3-3)

ผู้รักษาประตู เอมิเลียโน มาร์ติเนซ กองหลัง นาอูเอล โมลินา, คริสเตียน โรเมโร, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, นิโกลาส ตาเกลียฟิโก กองกลาง โรดริโก เด ปอล, อเล็กซิส มัค อัลลิสเตอร์, เอนโซ เฟอร์นันเดซ กองหน้า นิโก ปาซ, ฆูเลียน อัลวาเรซ, ติอาโก อัลมาดา

จุดที่ต้องจับตาคือ สกาโลนี อาจเลือกพักขาใหญ่บางคนเพื่อถนอมแรงไว้ใช้ในรอบน็อกเอาต์ เนื่องจากใกล้การันตีเข้ารอบเต็มที ทำให้มีโอกาสที่เมสซีและ เลาตาโร มาร์ติเนซ จะเริ่มเกมจากม้านั่งสำรอง แต่เชื่อว่าเมสซีจะได้ลงสนามในเกมนี้แน่นอน ขณะที่ทางฝั่งแบ็กขวาอย่าง กอนซาโล มอนติเอล มีความเสี่ยงเรื่องอาการบาดเจ็บ

คาดการณ์ 11 ตัวจริง ออสเตรีย (4-2-3-1)

ผู้รักษาประตู อเล็กซานเดอร์ ชลาเกอร์ กองหลัง ดาวิด อลาบา, ฟิลิป ลีนฮาร์ท, เควิน ดันโซ, คอนราด ไลเมอร์ กองกลางตัวรับ นิโคลัส ไซวัลด์, ซาเวอร์ ชลาเกอร์ กองกลางตัวรุก มาร์เซล ซาบิตเซอร์, แพทริค วิมเมอร์, โรมาโน ชมิด กองหน้า ซาซา คาลายด์ซิช

รังนิคมีลุ้นปรับให้ไลเมอร์ขยับไปเล่นตำแหน่งแบ็กเพื่อรับมือเกมริมเส้นอันแข็งแกร่งของอาร์เจนตินา และยังมีอาร์เนาโตวิช กองหน้าจอมเก๋าเป็นตัวสำรองคุณภาพที่พร้อมลงมาสร้างปัญหาให้แนวรับคู่แข่งได้ทุกเมื่อ

อาร์เจนตินา พบ ออสเตรีย ฟุตบอลโลก 2026 ดูบอลสด ทายผลบอล 11 ตัวจริ ง
Argentina supporters rally ahead of their team’s World Cup Group J soccer match against Austria, Sunday, June 21, 2026, in Dallas. (AP Photo/Julio Cortez)

ทายผลบอล อาร์เจนตินา VS ออสเตรีย

ราคาต่อรองและซูเปอร์คอมพิวเตอร์เทใจให้อาร์เจนตินาแบบไม่ต้องสงสัย โดยออปต้าให้โอกาสแชมป์เก่าชนะสูงถึง 60.1 เปอร์เซ็นต์ เสมออยู่ที่ 22.4 เปอร์เซ็นต์ และออสเตรียมีลุ้นชนะเพียง 17.6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยและขับเคี่ยวกว่านัดแรกของอาร์เจนตินาพอสมควร เพราะออสเตรียมีเกมรับที่เหนียวแน่นและเล่นเพรสซิ่งกดดันตลอดเกม ต่อให้อาร์เจนตินาหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่ง แต่ด้วยคุณภาพตัวผู้เล่นที่เหนือกว่าชัดเจน เชื่อว่าสุดท้ายแล้วทัพฟ้าขาวจะหาทางเจาะเกมรับออสเตรียได้สำเร็จ

ทายผล อาร์เจนตินา ชนะ 2-0

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 18:20 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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