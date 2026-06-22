ชาวบ้านผวา! ชายแต่งคล้ายตำรวจ โชว์สไลด์หนอนกลางร้าน วอนหน่วยงานตรวจสอบ
ชาวบ้านผวา! ชายแต่งกายคล้ายตำรวจ โชว์สไลด์หนอน กลางร้านค้าในพื้นที่บางระกำ เผยก่อเหตุหลายครั้ง วอนหน่วยงานตรวจสอบ
เพจเฟซบุ๊ก บางระกำ ดราม่า รีเทิร์น โพสต์คลิปวิดีโอปรากฏชายรายหนึ่งแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังยืนช่วยตัวเองในร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยระบุว่า
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางระกำ โดนชายคนนึงซึ่งมีพฤติกรรม ชอบชัก ได้ก่อเหตุลักษณะนี้หลายต่อหลายครั้ง หลายพื้นที่ใกล้เคียง จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความหวาดระแวง ต่อความปลอดภัยในตนเอและลูกหลาน
จึงมาร้องต่อเพจอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกดำเนินการ หรือ ครอบครัวของผู้ก่อเหตุดำเนินการดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้มาทำพฤติกรรมเช่นนี้อีก
การแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่และมาทำพฤติกรรมแบบนี้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อองค์กรนั้น ๆ ก็เป็นได้ จนหลายครั้งชาวบ้านอาจจะใช้ความรุนแรงเพื่อขับไล่ไปเอง จึงขอร้องส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบที
จากคลิปดังกล่าว ผู้ใช้หลายรายต่างแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของชายในคลิป ระบุว่า “อ่านตอนแรก นึกว่าชอบชักดาบไม่จ่ายเงินค่าสินค้า” , “ไอ้ที่เห็นมันแว้บๆมันคือของจริงใช่ไหม” , “อันตราย ต่อทุกคน” , “เก็บของกลางแทบไม่ทัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผวา “ไอ้โม่ง” นอนสไลด์หนอนโจ่งครึ่ม คนพื้นที่ควักมือถือเก็บหลักฐาน จี้ตร.รีบมาหิ้ว
- วิ่งรถแอปฯ ดัง เจอขอ ”ชว.“ สไลด์หนอนเบาะหลัง คิดขับไม่ถึง 10 น. ไม่กล้า สุดท้ายพีค
- อย่าหาทำ นร.แก้ผ้า “ลวกก๋วยเตี๋ยว” กลางห้องน้ำห้างดัง ตร.เปิดประตูเจอแทบช็อก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: