ร้านกาแฟดัง แจงดรามา ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องตีฟองนม สั่งยุติกระจายสินค้าแล้ว
“คาเฟ่ อเมซอน” แจงดรามาละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องตีฟองนม เผยไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลคัดค้าน ยันประมูลโปร่งใส สั่งยุติกระจายสินค้าแล้ว
จากกรณีดรามาเครื่องตีฟองนม หลังเจ้าของแบรนด์เครื่องตีฟองนมรายหนึ่งออกมาเปิดเผยว่า ถูกร้านกาแฟชื่อดังที่มีหลายสาขาใช้เครื่องตีฟองนมจากบริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะสินค้าเหมือนกัน ทั้งรูปทรงของเครื่อง ดีไซน์กล่อง และโลโก้ของแบรนด์ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Café Amazon ออกเอกสารชี้แจง เรื่อง ข้อเท็จจริงการกล่าวอ้างเรื่องเครื่องปั่นมือถืออเนกประสงค์ของ คาเฟ่ อเมซอน ระบุว่า
ตามที่มีการพาดพิงเรื่องการจัดซื้อเครื่องปั่นมือถืออเนกประสงค์ของคาเฟ่ อเมซอน ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าในสื่อออนไลน์นั้น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) ในฐานะผู้บริหารแบรนด์คาเฟ่ อเมซอน ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 OR ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องปั่นมือถืออเนกประสงค์ โดยเป็นวิธีประมูลแบบประกาศเชิญชวนทั่วไป และได้มีการชี้แจงรายละเอียดงานแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล โดยมีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวน 3 ราย และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 OR ได้ประกาศผู้ชนะการประมูล
ทั้งนี้ ตลอดกระบวนการประมูลจนถึงการประกาศผลผู้ชนะ ไม่ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมรายใดคัดค้านกระบวนการหรือผลการประมูลดังกล่าว และ OR ได้กำหนดชัดเจนในสัญญาแล้วว่าสินค้าที่นำมาส่งมอบให้ OR นั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 OR ได้รับหนังสือจากผู้ร้อง ระบุถึงการละเมิดเครื่องหมายการค้า ALIN OR จึงยุติการกระจายสินค้าเครื่องปั่นมือถืออเนกประสงค์ดังกล่าว
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