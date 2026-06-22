ศาลให้ประกันตัว “ปู มัณฑนา” คดีแจ้งความเท็จ เจ้าตัวของดสัมภาษณ์ ยันสู้คดีต่อ
ศาลให้ประกันตัว “ปู มัณฑนา” วงเงิน 4.5 หมื่น หลังถูกพิพากษาจำคุก 2 ปี ฐานแจ้งความเท็จ-หมิ่นประมาท เจ้าตัวของดสัมภาษณ์ ยันสู้คดีต่อ
หลังจากที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุก “ปู มัณฑา หิมะทองคำ” เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดแจ้งความเท็จ กลั่นแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอาญา และหมิ่นประมาท โดยมี “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง จากกรณีที่ ปู มัณฑา เคยไปแจ้งความที่ สน.ทองหล่อ โดยระบุว่า ลูกหมี เป็นนายทุนเงินนอกระบบที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ภายหลังฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้น ลูกหมี รัศมี เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า “วันนี้คดีแจ้งความเท็จ ชนะค่ะ ลูกหมีชนะนะคะ คุณปูติดคุก 2 ปีนะคะ ไม่รอลงอาญาค่ะ เป็นโทษหนักสุด ก็ดีใจมาก มากๆๆ เลยค่ะ” พร้อมเผยด้วยว่า ปู มัณฑา ถูกศาลสั่งจำคุกรวมทั้งสิ้น 5 คดี นับรวมคดีนี้ด้วย คดีละ 2 ปี รวมโทษทั้งหมด 10 ปีแล้ว
ด้าน ปู มัณฑา ยื่นขอประกันตัวด้วยวงเงิน 45,000 บาท และศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ทำให้ไม่ต้องถูกคุมขังระหว่างสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ โดยหลังจากที่ศาลมีคำสั่ง ปู มัณฑา เดินทางกลับทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน แม้จะมีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะให้สัมภาษณ์
ต่อมา ปู มัณฑา เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “ปูเคารพคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์ต่อไป” , “ขออภัยสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้ปูยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ และขออนุญาตยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในขณะนี้”
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