อบต.พรุดินนา แนบคะแนนสอบเลือกสรรพนักงาน หลังผู้ผ่านสรรหานามสกุลตรงกับนายก อบต.
อบต.พรุดินนา แก้โพสต์ แนบคะแนนสอบเลือกสรรพนักงาน หลังนามสกุลตรงกับนายก อบต. จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์
จากกรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง) จํานวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยเรียงลําดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
โดยประเด็นดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากว่าผู้ผ่านการสรรหา นามสกุลไปตรงกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา และทำให้เกิดคำถามว่ากระบวนการเลือกนี้โปร่งใสและมีการใช้เส้นสายหรือไม่นั้น
ล่าสุด องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ได้เผยแพร่เอกสารเพิ่มเติม เอกสารแสดงผลคะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยพบว่าผู้ที่ผ่านการสรรหา ได้คะแนนภาค ก. 68 คะแนน และ ภาค ข. 60 คะแนน และมีผู้เข้าสอบในวันดังกล่าว 4 คน
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