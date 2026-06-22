บุกรวบ หนุ่มเกาหลี เจ้าของแอคเคาต์ X ดัง ถ่ายคลิปสยิวสาวไทย ซุกยาเสพติดเพียบ
ตม. บุกรวบ หนุ่มเกาหลีคาห้องพักพัทยา เจ้าของแอคเคาต์ X ดัง ถ่ายคลิปสยิวสาวไทย ซุกยาเสพติดเพียบ เตรียมขยายผลเพิ่ม
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2569 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 ได้นำหมายค้นศาลแขวงพัทยา เข้าตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ผลการตรวจค้นพบ นายหลุยส์ คิม (นามสมมติ) อายุ 30 ปี สัญชาติเกาหลีใต้ เจ้าของบัญชี X ชื่อดัง เป็นผู้เผยแพร่วิดีโอลามกอนาจาร แสดงการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว จากการสอบสวนปากคำในเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้โพสต์วิดีโอดังกล่าวจริง
นอกจากนี้ จากการตรวจค้นภายในห้องพัก เจ้าหน้าที่ยังพบยาเสพติดจำนวนมาก ประกอบด้วยยาไอซ์ จำนวน 4 ซอง น้ำหนักรวมประมาณ 21.36 กรัม, เคตามีน จำนวน 3 ซอง น้ำหนักรวมประมาณ 304.32 กรัม, เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (ยาอี) จำนวน 296 เม็ด และเอโทมิเดต หรือ “พ็อตเค” จำนวน 9 ชิ้น จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา ได้แก่
- ความผิดฐาน “นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก และประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 (4)
- ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 (1) ฐานเผยแพร่หรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกอนาจาร และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด กรณีครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และประเภท 2 เพื่อจำหน่าย
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยัน จะขยายผลถึงที่มาของยาเสพติดและสารตั้งต้นพ็อตเค ทั้งหมดว่าเกี่ยวข้องกับเคสอื่น ๆ หรือไม่ มีผู้อื่นเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุน หรือไม่อย่างไร
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