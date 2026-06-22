“แอสตันวิลลา” ประกาศเตรียมลงอุ่นเครื่องกับ “บีจีปทุม” เตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล
สโมสรแอสตันวิลลา ทีมดังจากลีคอังกฤษ ประกาศเตรียมลงอุ่นเครื่องกับ บีจีปทุม ยูไนเต็ด ในวันที่ 4 ส.ค. 69 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล
สโมสรแอสตันวิลลา ทีมฟุตบอลชั้นนำของพรีเมียร์ลีคอังกฤษ ได้ประกาศเกมอุ่นเครื่องพรีซีซันในเอเชียอีกสองเกม โดยหนึ่งในนั้นจะลงเตะกับบีจีปทุม ยูไนเต็ด ที่สนาม ทรู บีจี สเตเดียม ในวันที่ 4 สิงหาคม ในเวลา 19.30 น.
ซึ่งก่อนจะมาเตะที่ประเทศไทยนั้น แอสตันวิลลา จะเดินทางประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเจอกับ อินโดนีเซีย ออลสตาร์ ที่กรุงจากาตาร์ในวัน 1 สิงหาคม
หลังจากเตะกับบีจีปทุมแล้ว ทางสโมสรจะเดินทางไปที่ฮ่องเพื่อลงเตะกับบาเยิร์น มิวนิค ก่อนจะสิ้นสุดการพรีซีซันด้วยการเจอกับโบรุสซีอาเมินเชินกลัทบัคที่ประเทศเยอรมนี ในวันที่ 15 สิงหาคม
ขณะที่ทางสโมสรบีจีปทุมโพสต์สั้นๆ ว่า “See you in Pathum Thani” หรือ “เจอกันที่ปทุมธานี”
ทั้งนี้ศึกพรีเมียร์ลีคฤดูกาล 26/27 มีกำหนดเปิดฤดูกาลในวันที่ 21 สิงหาคม 2569
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