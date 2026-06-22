ข่าวกีฬา

“แอสตันวิลลา” ประกาศเตรียมลงอุ่นเครื่องกับ “บีจีปทุม” เตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 15:09 น.
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สโมสรแอสตันวิลลา ทีมดังจากลีคอังกฤษ ประกาศเตรียมลงอุ่นเครื่องกับ บีจีปทุม ยูไนเต็ด ในวันที่ 4 ส.ค. 69 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล

สโมสรแอสตันวิลลา ทีมฟุตบอลชั้นนำของพรีเมียร์ลีคอังกฤษ ได้ประกาศเกมอุ่นเครื่องพรีซีซันในเอเชียอีกสองเกม โดยหนึ่งในนั้นจะลงเตะกับบีจีปทุม ยูไนเต็ด ที่สนาม ทรู บีจี สเตเดียม ในวันที่ 4 สิงหาคม ในเวลา 19.30 น.

ซึ่งก่อนจะมาเตะที่ประเทศไทยนั้น แอสตันวิลลา จะเดินทางประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเจอกับ อินโดนีเซีย ออลสตาร์ ที่กรุงจากาตาร์ในวัน 1 สิงหาคม

หลังจากเตะกับบีจีปทุมแล้ว ทางสโมสรจะเดินทางไปที่ฮ่องเพื่อลงเตะกับบาเยิร์น มิวนิค ก่อนจะสิ้นสุดการพรีซีซันด้วยการเจอกับโบรุสซีอาเมินเชินกลัทบัคที่ประเทศเยอรมนี ในวันที่ 15 สิงหาคม

ขณะที่ทางสโมสรบีจีปทุมโพสต์สั้นๆ ว่า “See you in Pathum Thani” หรือ “เจอกันที่ปทุมธานี”

ทั้งนี้ศึกพรีเมียร์ลีคฤดูกาล 26/27 มีกำหนดเปิดฤดูกาลในวันที่ 21 สิงหาคม 2569

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 15:09 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 15:09 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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