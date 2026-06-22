บุกจับ สาวสองดาว X ถ่ายคลิปเสวเด็ก สำเร็จความใคร่ ขายกลุ่มลับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) สืบสวนพบบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน X มียอดผู้ติดตามเกือบ 5,000 คน เจ้าของบัญชีเป็นสาวประเภทสอง มีพฤติการณ์เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการสำเร็จความใคร่ ร่วมประเวณีกับเด็กผู้ชาย เจ้าหน้าที่พบการแสวงหาผลประโยชน์จากการผลิตสื่อลามก ผู้ก่อเหตุเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการดึงคนเข้ากลุ่มลับ ภายในกลุ่มมีภาพถ่าย วิดีโอสำเร็จความใคร่ ร่วมประเวณีกับเด็กชายอายุ 15 ปีเศษ
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดพัทลุงอนุมัติหมายจับ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ชุดสืบสวนทราบเบาะแสแหล่งกบดาน จึงขอศาลอนุมัติหมายค้นบ้านพักไม่มีเลขที่ หมู่ 5 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผลการตรวจค้นพบผู้ต้องหาชื่อนายเอกชัย อายุ 35 ปี เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม ยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง แท็บเล็ต 1 เครื่อง
การตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พบหลักฐานสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เผยแพร่ภาพลามกอนาจารเด็ก ข้อความเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มลับ ข้อมูลการสนทนาเรียกรับเงิน โยงไปถึงการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ต้องหาโดยตรง ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ยอมรับว่าเป็นเจ้าของอุปกรณ์ของกลาง ใช้ตัดต่อวิดีโอลามกอนาจารที่ถ่ายไว้เพื่อนำไปเผยแพร่
ชุดจับกุมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ปคม. ดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากการผลิตสื่อลามกเด็ก พรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ชักจูงให้เด็กกระทำการลามกอนาจาร นำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ที่มา: CIB
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