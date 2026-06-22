เพจดังเตือนภัย ลิงก์ปลอม อ้างโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” หลอกกดรับวงเงินเพิ่ม
เพจดังเตือนภัย ลิงก์ปลอม เพจดังแฉมิจฉาชีพส่งอีเมลอ้างโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” หลอกให้กดยืนยันสิทธิรับวงเงินเพิ่ม
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ภาพอีเมลจากมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” หลอกให้กดลิงก์ พร้อมระบุข้อความว่า “ใครได้รับข้อความแบบนี้ห้ามกดลิงก์เด็ดขาดอันนี้คือเมล์จากมิจฉาชีพ”
จากภาพเป็นอีเมลที่ถูกส่งเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของบุคคลหนึ่ง โดยมีเนื้อหาระบุว่า “ท่านได้รับสิทธิ์วงเงินเพิ่มเติมจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส+ กรุณาตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์” พร้อมกับปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์และรับวงเงินเพิ่ม”
สำหรับโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” เป็นโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชน โดยเงื่อนไขประชาชนที่ได้รับสิทธิ จะได้รับวงเงินคนละ 1,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2569 – 30 ก.ย. 2569 รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท) และจำกัดสิทธิไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน หรือสูงสุด ตามวงเงินสิทธิ
ดังนั้น ประชาชนต้องระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อกดลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือลิงก์ที่ไม่น่าไว้วางใจ หากมีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ให้ติดตามจากเพจและเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เริ่มแล้ววันนี้! ไทยช่วยไทย พลัส ใช้สิทธิสั่งอาหาร ฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่าน 4 แอปดัง
- กรมราง เผยยอดใช้ “ไทยช่วยไทย พลัส” 9 วันแรก นั่งรถไฟฟ้าทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว
- รัฐบาลเผย “ไทยช่วยไทย พลัส” ใช้สิทธิผ่าน 4 แอปส่งอาหารดัง เริ่ม 15 มิ.ย.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: