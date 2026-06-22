“อนุทิน” ลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆ ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง ไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมือง
อนุทิน ลั่นไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆ ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง ไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมือง เมิน ไอซ์ หลังบอก สส.ภูมิใจไทย รีบโอ๋ ไชยชนก
จากกรณีที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ประกาศ สส.ภูมิใจไทย ท่านไหน โดยเฉพาะที่มีตำแหน่งแห่งที่ ถ้ายังไม่ได้ออกมาปกป้อง TH-AI Passport หรือยังไม่ได้แสดงตัวโอ๋คุณไชยชนก รีบเลยนะคะ ตอนนี้คนที่ไม่มีตำแหน่ง แข่งกันทำคะแนนใหญ่ เห็นใจค่ะ แทนที่จะวัดฝีมือการทำงานต้องมาแข่งอะไรแบบนี้” นั้น
ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า เอาที่สบายใจ พร้อมยังได้เปรียบเปรยว่า “จะขึ้นเทศน์ก็ล้างเท้าให้สะอาด”
ส่วนกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง อดีต สส.พรรคประชาชน คดียาเสพติด ซึ่งทางพรรคประชาชน นำมาเชื่อมโยงกับ กรณี DSI แถลงเปิดชื่อนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน อาจเชื่อมโยงคดี Forex โดยมองเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง ว่า เขาคงคิดไปเรื่อย ถ้าตนกลั่นแกล้งจริงคงโดนไปหลายคนแล้ว ไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆ พวกนี้
เมื่อถามว่า มีการเชื่อมโยงเพราะก่อนหน้านี้ นายภาวุธออกมาเปิดเผยเรื่อง TH-AI Passport นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้เราจะไม่พูดอะไรที่ไปย่ำยีซ้ำเติม หรือจะไปบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูก เพราะมันมีกระบวนการในทางกฎหมาย คนที่ถูกกล่าวหาก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหา หาหลักฐานไปหักล้างข้อกล่าวหา เท่านั้นเอง หากทุกอย่างหักล้างไปได้ ถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาดอะไร เราจะไปทำอะไรได้
“ผมมีเรื่องอื่นที่ถนัดที่ผมสนุก ที่ผมรู้สึกว่า มันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง กับประชาชนให้ทำเยอะแยะ ไม่ไปทำเรื่องอย่างที่บอก หลุดพูดไปเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็ไปนั่นอีก” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามย้ำว่า ไม่ใช่การดิสเครดิตทางการเมืองใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ผมไม่ทำเรื่องสับปะรังเคพรรณนี้หรอก” เพราะว่านี่รัฐบาล คนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานมีอะไรที่ต้องดูแลไป เรามีหน่วยงานทหาร ตำรวจ DSI ป.ป.ส. ปปง. นายกฯจะไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้ เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น
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