บันเทิง
“กวาง จิรพรรณ” โพสต์อาลัย คุณพ่อจากไปอย่างสงบ แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
สุดเศร้า! “กวาง จิรพรรณ” นักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวชื่อดัง สูญเสียคุณพ่อ โพสต์ข้อความสุดอาลัย แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจเพียบ
กลายเป็นเรื่องเศร้าในวงการบันเทิง “กวาง-จิรพรรณ บุญชิต” นักร้องสายลูกทุ่งอินดี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จากการคัฟเวอร์เพลงลงในยูทูบ ผลงานสร้างชื่อที่ทำให้ กวาง จิรพรรณ เป็นที่รู้จักในวงกว้างคือการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ ไทบ้าน เดอะซีรีส์ 2 ในเพลง “บ่เป็นหยัง เค้าเข้าใจ”
กวาง จิรพรรณ โพสต์ภาพเฟซบุ๊กที่ถ่ายคู่กับคุณพ่อพร้อมระบุข้อความว่า “เดินทางปลอดภัยเด้อพ่อ R.I.P.”
จากโพสต์ดังกล่าว แฟนคลับจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของ กวาง จิรพรรณ แฟนเพลงต่างร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งใหญ่ พร้อมกับส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม
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