ผู้ประกอบการ 4 แบรนด์ “อกไก่ปั่น” เข้าพบ สคบ. ชี้แจงปม โปรตีนไม่ตรงฉลาก
“กัญญาพร” ส่งหลักฐานอกไก่ปั่นให้ สคบ. ตรวจสอบปมโปรตีนไม่ตรงฉลาก ล่าสุด 4 แบรนด์ “อกไก่ปั่น” เข้าพบ สคบ. ชี้แจงแล้ว
22 มิ.ย. 2569 กัญญาพร แก้วทิพย์ ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “เป็นอีกคนที่ชอบออกกำลังกาย และอยู่ในวงการ “อกไก่ปั่น” มานาน พอเห็นดราม่าเรื่องโปรตีนตกฉลากก็สะเทือนใจเหมือนกันค่ะ เพราะเข้าใจดีว่าการดูแลตัวเองมันไม่ง่ายเลย
แค่ฝืนตัวเองลุกไปยิมในแต่ละวันก็ใช้ความพยายามมากแล้ว ไหนจะตั้งใจเลือกกินอาหารที่คิดว่าจะได้โปรตีนครบตามที่ร่างกายต้องการ จ่ายแพงไม่ว่าแต่โปรตีนต้องถึง สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าได้น้ำตาลมาจุก ๆ อกหักสุด ๆ ไปเลยค่ะ แบบนี้คนที่ตั้งใจดูแลสุขภาพก็คงรู้สึกผิดหวังไม่ต่างกัน
เมื่อประมาณสัปดาห์ก่อน มีโอกาสเดินไปเดินมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล แล้วได้เจอพี่ ๆ ทีมงาน สคบ. ที่เคยทำงานด้วยกันตอนที่ยังเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานที่ช่วย สคบ. อยู่ เลยถือโอกาสเข้าไปฟ้องแบบจริงจัง ฝากให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่กระทบผู้บริโภคจำนวนมาก ซึ่งทาง สคบ. ก็แจ้งว่าได้รับการร้องเรียนมาจากหลายช่องทางเช่นกัน
วันนี้พี่ ๆ สคบ. ให้โอกาสเข้ามาพูดคุย ร่วมประชุม และส่งมอบตัวอย่างอกไก่ปั่นให้กับท่านประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ก็รู้สึกดีใจที่เรื่องนี้ได้รับความสนใจและจะมีการดำเนินการอย่างจริงจัง หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
ณ ตอนนี้ สคบ. และ อย. รับทราบและอยู่ในกระบวนการตรวจสอบแล้วนะคะ ได้มีการเรียกผู้ประกอบการหลายบริษัทเข้ามาชี้แจงแล้ว วันนี้มีผู้ประกอบการ 4 บริษัทเข้ามาชี้แจง ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง 4 บริษัทที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ใครที่ยังมีตัวอย่างอยู่ในมือรบกวนส่งให้ทาง สคบ. ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถหาได้ในตลาดแล้ว รบกวนส่งไปที่ นายกิตติ อึ้งมณีภรณ์ (ผอ. กองคุ้มครองผู้บริโภค) 30/3 หมู่ 8 ซอยลุงไป๋ (ตะวันออก 24) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 081-403-4666 หรือจะประสานมาทางเพจให้ทรายส่งให้ก็ยินดีค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สคบ. สั่งสอบ “อกไก่ปั่น” โปรตีนไม่ตรงฉลาก ขู่ฟันข้อหาอาหารปลอม ชี้โทษหนัก
- แดรี่โฮม ยืนยัน นมโปรตีนสูง 30g ไม่ตกฉลาก พร้อมโชว์ผลตรวจปี 2567
- แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: