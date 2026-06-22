สภาองค์การลูกจ้างฯ มติเอกฉันท์ ส่งตัวแทนสู้ศึกเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย มีมติเอกฉันท์ ส่งตัวแทนชิงบอร์ดประกันสังคม ชูนโยบายประชิดตัวสกัดทุจริต ปกป้องกองทุนแสนล้าน
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
วาระสำคัญ: รวมพลัง 40 กรรมการบริหาร สู้ศึกเลือกตั้ง BOARD ประกันสังคม ที่ประชุมมี “มติเป็นเอกฉันท์” จากกรรมการบริหารสภาทั้ง 40 ท่าน ที่จะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวในการส่งตัวแทนลงสู้ศึกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ
นโยบาย “ประชิดตัว” ปลุกพลังปกป้องเงินกองทุนแสนล้าน เราจะไม่ยอมให้เงินน้ำพักน้ำแรงของผู้ประกันตนต้องตกอยู่ในความเสี่ยง! การลงสู้ศึกครั้งนี้ขับเคลื่อนภายใต้ นโยบาย “ประชิดตัว” เพื่อเป็นเกราะป้องกันและตรวจสอบอย่างเข้มข้น
สกัดกั้นการทุจริต: ป้องกันไม่ให้เงินของผู้ประกันตนโดน “เขมือบ” ไปกับเม็ดเงินลงทุนทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูง
รักษาผลประโยชน์: ปกป้องกองทุนมูลค่าอาจมากกว่า “แสนล้านบาท” ให้กลับมาสร้างความมั่นคงแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง
“เพราะเงินประกันสังคม คือเงินของพวกเราทุกคน ร่วมส่งพลังและจับตาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปพร้อมกัน!”
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