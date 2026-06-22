วัยรุ่นไอร์แลนด์อายุ 15 ถูกรถแรลลี่ขับออกนอกเส้นทางชนดับ เจ็บอีก 2 ราย
วัยรุ่นไอร์แลนด์อายุ 15 ถูกรถแรลลี่ในการแข่งขันโดเนกาล ขับออกนอกเส้นทางชนเสียชีวิต และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน สำนักข่าว สกายนิวส์ รายงานว่า นายคาร์เตอร์วัยรุ่นอายุ 15 ปีเสียชีวิต ภายในการแข่งขันแรลลี่ในโดเนกาล ประเทศไอร์แลนด์ ภายหลังรถเสียหลัก เบี่ยงหลุดออกนอกสนามทางซ้าย ทำให้คาร์เตอร์เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย
ซึ่งภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสมาพันธ์แข่งรถและสนามแข่งรถโดเนกาล ต่างออกมาแสดงความเสียใจที่เกิดขึ้น และได้สั่งจัดยกเลิกการแข่งขันเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตแล้ว พร้อมกันนี้จะทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาข้อสรุปถึงสาเหตุของการสูญเสียครั้งนี้
สำหรับการแข่งขันแรลลี่โดเนกาลนั้น เป็นการแข่งขัน 3 วัน และถูกเรียกว่าเป็นการแข่งขันแรลลี่ที่โหดที่สุดรายการหนึ่ง พร้อมกล่าวอีกด้วยว่าแต่ละปีมีผู้เข้าชมกว่า 70,000 คน และผู้รับชมผ่านออนไลน์และโทรทัศน์กว่า 4 แสนคน
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