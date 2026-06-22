เปิดสาเหตุ คุก 2 ปี ปู มัณฑนา ไม่รอลงอาญา แจ้งความเท็จ “ลูกหมี รัศมี”

เปิดคำพิพากษา สาเหตุ จำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา ปมแจ้งความเท็จ-หมิ่นประมาท “ลูกหมี รัศมี”
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ น.ส.รัศมี ทองสิริไพศรี หรือ “ลูกหมี” นางแบบชื่อดัง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางมัณฑนา หิมะทองคำ หรือ “ปู มัณฑนา” อดีตนักแสดง ในความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาท
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากเงินจำนวน 2 ล้านบาท ฝ่ายโจทก์ระบุว่าเป็นการชักชวนให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจ ขณะที่ฝ่ายจำเลยกลับไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ให้ดำเนินคดีกับโจทก์ตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 โดยอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 15 ต่อ 3 เดือน
ฝ่ายโจทก์จึงยื่นฟ้องกลับ ยืนยันว่าเงินก้อนดังกล่าวเป็นการร่วมลงทุน ไม่ใช่การปล่อยกู้ การที่จำเลยไปแจ้งความ ถือเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อกลั่นแกล้งให้โจทก์ต้องรับโทษทางอาญา ทำให้เสียชื่อเสียงและถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เหตุผลที่ศาลตัดสิน
หัวใจสำคัญที่ทำให้ศาลพิพากษาเช่นนี้ อยู่ที่หลักฐานบันทึกการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งปรากฏข้อความที่จำเลยชักชวนโจทก์ให้ร่วมลงทุน รวมถึงการพูดถึงผลกำไรที่จะได้รับในแต่ละครั้ง ประกอบกับพฤติการณ์การโอนเงินไปมาระหว่างกันหลายครั้ง โดยจำเลยให้โจทก์หักกำไรไว้ก่อนแล้วจึงโอนเงินคืน
ศาลพิเคราะห์ว่า พฤติการณ์ทั้งหมดฟังได้ว่าเป็นการชักชวนให้ลงทุน ไม่ใช่การกู้ยืมเงิน ดังนั้นจำเลยย่อมรู้อยู่แล้วว่าเงินจำนวนนี้ไม่ใช่หนี้เงินกู้ที่มีการคิดดอกเบี้ย การที่จำเลยไปแจ้งความว่าโจทก์เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา จึงเป็นการนำความเท็จอันเป็นสาระสำคัญไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวน โดยมีเจตนาให้โจทก์ต้องรับโทษทางอาญา และยังถือเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อีกด้วย
ศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173, 174 วรรคสอง และ 326 เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงให้ลงโทษฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นบทที่หนักที่สุด พิพากษาจำคุก 2 ปี โดยให้นับโทษต่อจากคดีอาญาอีกคดีหนึ่ง (คดีหมายเลขแดงที่ อ2313/2568) ที่ศาลแขวงพระนครใต้เคยพิพากษาจำคุกจำเลย 2 ปี ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงมาแล้ว
ด้านทนายกุ้ง ทนายความฝ่ายโจทก์ เปิดเผยว่า ศาลพิจารณาจากหลักฐานและแชตไลน์อย่างชัดเจนว่าทั้งคู่พูดคุยกันเรื่องการร่วมลงทุนธุรกิจ ไม่มีการกล่าวถึงดอกเบี้ยแบบการกู้ยืม จำเลยจึงทราบดีว่าไม่ใช่การกู้เงิน แต่ยังเจตนาแจ้งความเท็จเพื่อใส่ร้ายให้โจทก์ต้องรับโทษ ทั้งนี้ คดีนี้ไม่ได้คัดค้านการประกันตัว หากมีหลักทรัพย์ก็สามารถยื่นประกันได้ ส่วนวงเงินประกันศาลไม่ได้แจ้งในห้องพิจารณาคดี
ขณะที่ “ลูกหมี” กล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มภายหลังฟังคำพิพากษาว่า รู้สึกสบายใจและพ้นมลทินจากข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะตนประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม คาดว่าฝ่ายคู่กรณีจะยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อไป
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