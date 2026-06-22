“เอกนัฏ” เผยค่าไฟส่องถนนอยู่ในค่าไฟบ้านจริง ทำมา 10 ปีแล้ว เร่งแยกส่วน
เอกนัฏ เผยค่าไฟส่องถนนอยู่ในค่าไฟบ้านเราจริง ทำมา 10 ปีแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ควร เร่งแยกส่วนเพื่อให้ค่าไฟถูกลง พร้อมหาแนวทางช่วยลดภาระประชาชน
จากกรณีนายเอกกวิน โชคประสพรวย นักการเมืองท้องถิ่น พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “เพิ่งจะทราบ ว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่าง ๆ การไฟฟ้าเอามาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้ว” จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุดนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า ตนออกมาพูดเองว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชน โดยแก้ไข 3 เรื่องโดยแก้ไข 3 เรื่อง คือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ ค่าไฟทางถนนที่นำไปตบตาประชาชนรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้าน และสุดท้ายคืออัตตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชน
ซึ่งทั้งสามเรื่องจะทำให้ลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุง โดยเฉพาะไฟทางหลวง ทางด่วน ที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดแยกใบเสร็จไปเลยว่ามีการใช้ไปเท่าใด หากยกไปเป็นความสูญเสีย แล้วนำไปบวกในใบเสร็จของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้อง
ส่วนขณะนี้มีการรวมใบเสร็จไฟทางกับไฟบ้านประชาชนใช่หรือไม่ นายเอกนัฏ ยอมรับว่าทำมาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ
“วันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟ ประหยัดไฟทางแล้วได้อะไร ต้องตอกมิเตอร์แยกบัญชีไฟหลวงไฟทาง หน่วยราชการสามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้ หากแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็ถูกลง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็คให้ชัด ค่าไฟส่องถนน อยู่ในบิลค่าไฟบ้านเราจริงไหม ไฟทางหลวงใครจ่ายค่าไฟ
- รัฐบาล เผยมาตรการลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดไฟ 40%
- กรมทางหลวงชนบท ลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดพลังงาน เริ่ม 1 พ.ค.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: