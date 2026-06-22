อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2
อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทยไทยรั้งที่ 20 ของโลก ปิดศึก วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก VNL สนาม 2 สู้ 8 นัดคะแนนแทบไม่ขยับ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) รอบแรก สนามที่ 2 ล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรั้งอันดับ 20 ของโลก ด้วยคะแนนสะสม 171.76 คะแนน ตามการจัดอันดับของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB)
เมื่อเริ่มต้นศึก VNL 2026 ไทยมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 171.66 คะแนน เมื่อผ่านไป 8 นัด คะแนนขยับมาอยู่ที่ 171.76 คะแนน หรือบวกขึ้นเพียง 0.10 คะแนนเท่านั้น แม้จะออกสตาร์ตไม่ดีในสัปดาห์แรก แต่ผลงานในบ้านช่วยกอบกู้คะแนนกลับมาได้เกือบทั้งหมด
สรุปการได้-เสียคะแนนอันดับโลกของไทย VNL 2026
สัปดาห์ที่ 1 (เสียคะแนนต่อเนื่อง)
3 มิ.ย. แพ้ เซอร์เบีย 0-3 เสีย 5.22 คะแนน
4 มิ.ย. แพ้ จีน 2-3 เสีย 0.01 คะแนน
6 มิ.ย. แพ้ เบลเยียม 2-3 เสีย 3.05 คะแนน
7 มิ.ย. แพ้ เช็กเกีย 0-3 เสีย 6.94 คะแนน
สัปดาห์ที่ 2 (เปิดบ้านทวงคืน)
17 มิ.ย. แพ้ ยูเครน 2-3 เสีย 3 คะแนน
18 มิ.ย. ชนะ บัลแกเรีย 3-0 ได้เพิ่ม 10.23 คะแนน
20 มิ.ย. ชนะ แคนาดา 3-1 ได้เพิ่ม 12.53 คะแนน
21 มิ.ย. แพ้ เนเธอร์แลนด์ 0-3 เสีย 4.45 คะแนน
จะเห็นว่าสองชัยชนะในบ้านเหนือบัลแกเรียและแคนาดา ทำให้ไทยเก็บคะแนนรวมกันได้ถึง 22.76 คะแนน ซึ่งช่วยลบล้างคะแนนที่เสียไปจากการแพ้รวด 4 นัดในสัปดาห์แรกได้เกือบทั้งหมด
สถานการณ์ตารางคะแนนอันดับโลก
ในการจัดอันดับล่าสุด ไทยอันดับ 20 มีเม็กซิโกอยู่เหนือกว่าหนึ่งอันดับที่ 19 ด้วยคะแนน 178.93 ส่วนอันดับ 21 เป็นสวีเดน 163.19 คะแนน หมายความว่าหากไทยทำผลงานได้ดีในสนามที่ 3 ก็มีลุ้นไล่แซงขึ้นไปได้
สำหรับ 5 อันดับแรกของโลกในเวลานี้ ได้แก่ อิตาลี 466.32 คะแนน, บราซิล 427.21 คะแนน, ตุรกี 362.35 คะแนน, สหรัฐอเมริกา 356.85 คะแนน และโปแลนด์ 347.95 คะแนน
โปรแกรมต่อไป ตบสาวไทยจะลงเล่น VNL 2026 สนามที่ 3 ที่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 ซึ่งต้องเจอทีมแถวหน้าของโลกอย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น บราซิล และตุรกี ถือเป็นบททดสอบสำคัญทั้งเรื่องอันดับโลกและการหนีโซนตกชั้นของรายการฃ
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