วอลเลย์บอล

อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 11:59 น.
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อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย หลังจบ VNL สนาม 2

อัปเดตอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทยไทยรั้งที่ 20 ของโลก ปิดศึก วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก VNL สนาม 2 สู้ 8 นัดคะแนนแทบไม่ขยับ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) รอบแรก สนามที่ 2 ล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรั้งอันดับ 20 ของโลก ด้วยคะแนนสะสม 171.76 คะแนน ตามการจัดอันดับของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB)

เมื่อเริ่มต้นศึก VNL 2026 ไทยมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 171.66 คะแนน เมื่อผ่านไป 8 นัด คะแนนขยับมาอยู่ที่ 171.76 คะแนน หรือบวกขึ้นเพียง 0.10 คะแนนเท่านั้น แม้จะออกสตาร์ตไม่ดีในสัปดาห์แรก แต่ผลงานในบ้านช่วยกอบกู้คะแนนกลับมาได้เกือบทั้งหมด

สรุปการได้-เสียคะแนนอันดับโลกของไทย VNL 2026

สัปดาห์ที่ 1 (เสียคะแนนต่อเนื่อง)

3 มิ.ย. แพ้ เซอร์เบีย 0-3 เสีย 5.22 คะแนน

4 มิ.ย. แพ้ จีน 2-3 เสีย 0.01 คะแนน

6 มิ.ย. แพ้ เบลเยียม 2-3 เสีย 3.05 คะแนน

7 มิ.ย. แพ้ เช็กเกีย 0-3 เสีย 6.94 คะแนน

สัปดาห์ที่ 2 (เปิดบ้านทวงคืน)

17 มิ.ย. แพ้ ยูเครน 2-3 เสีย 3 คะแนน

18 มิ.ย. ชนะ บัลแกเรีย 3-0 ได้เพิ่ม 10.23 คะแนน

20 มิ.ย. ชนะ แคนาดา 3-1 ได้เพิ่ม 12.53 คะแนน

21 มิ.ย. แพ้ เนเธอร์แลนด์ 0-3 เสีย 4.45 คะแนน

จะเห็นว่าสองชัยชนะในบ้านเหนือบัลแกเรียและแคนาดา ทำให้ไทยเก็บคะแนนรวมกันได้ถึง 22.76 คะแนน ซึ่งช่วยลบล้างคะแนนที่เสียไปจากการแพ้รวด 4 นัดในสัปดาห์แรกได้เกือบทั้งหมด

สถานการณ์ตารางคะแนนอันดับโลก

ในการจัดอันดับล่าสุด ไทยอันดับ 20 มีเม็กซิโกอยู่เหนือกว่าหนึ่งอันดับที่ 19 ด้วยคะแนน 178.93 ส่วนอันดับ 21 เป็นสวีเดน 163.19 คะแนน หมายความว่าหากไทยทำผลงานได้ดีในสนามที่ 3 ก็มีลุ้นไล่แซงขึ้นไปได้

สำหรับ 5 อันดับแรกของโลกในเวลานี้ ได้แก่ อิตาลี 466.32 คะแนน, บราซิล 427.21 คะแนน, ตุรกี 362.35 คะแนน, สหรัฐอเมริกา 356.85 คะแนน และโปแลนด์ 347.95 คะแนน

โปรแกรมต่อไป ตบสาวไทยจะลงเล่น VNL 2026 สนามที่ 3 ที่เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 ซึ่งต้องเจอทีมแถวหน้าของโลกอย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น บราซิล และตุรกี ถือเป็นบททดสอบสำคัญทั้งเรื่องอันดับโลกและการหนีโซนตกชั้นของรายการฃ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 มิ.ย. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 22 มิ.ย. 2569 11:59 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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